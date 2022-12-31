Американські вчені науково обґрунтували способи попередження важкого похмілля або хоча б зведення до мінімуму наслідків алкогольної інтосикації. Хоча, як зазначають обидва дослідники, не існує науково доведеного способу вилікувати похмілля.

Пийте на повний шлунок

За словами експертів, слід забути про пізню вечерю після п’янки. Замість цього їжте перед першою чаркою і продовжуйте їсти всю новорічну ніч.

Зараз дивляться

– Їжа в шлунку уповільнює його спорожнення і може зменшити симптоми похмілля, – говорить професор психіатрії і людської поведінки в медичній школі Університету Брауна Роберт Свіфт.

За словами вченого, який вивчає зловживання алкоголем з 1990-х років, якщо в шлунку є їжа, шлунковий сік і ферменти, всмоктується лише невелика кількість алкоголю.

Пийте більше води

За словами Свіфта, той самий принцип застосовується до води та інших безалкогольних напоїв.

– Якщо алкоголь змішати з рідиною, він буде розбавлений, тому у вас менше шансів мати запалений кишечник або запалену слизову оболонку шлунка, – пояснить Свіфт.

Його думку підтримує колишній керівник відділу досліджень Центру вивчення алкоголю Університету Рутгерса Джон Брік. За його словами, основною причиною похмілля є зневоднення і втрата рідини, а також вітамінів і мінералів.

Брік зазначає, що вживання лише 3½ алкогольних напоїв може призвести до втрати до літра води протягом декількох годин.

Вибирайте напої з меншою кількістю добавок

Вчені стверджують, що обмеження вживання алкоголю легким пивом, прозорими спиртними напоями і білим вином може допомогти запобігти похмілля.

Темне пиво і спиртні напої з різними добавками, як правило, містять більше конгенерів і, отже, можуть з більшою ймовірністю викликати похмілля, кажуть експерти.

Відзначається, що в дослідженні 2010 року вивчалася інтенсивність похмілля у людей, які пили більш темний лікер бурбон в порівнянні з прозорою горілкою.

– Добавки в бурбоні значно посилюють похмілля, що не дивно, оскільки в бурбоні приблизно в 37 разів більше сполук, ніж у горілці, — сказав Брік.

Утриматися

Зрештою, експерти кажуть, що існує лише одна ефективна профілактика похмілля: не пити.

За словами вчених, існує безліч складних факторів, що викликають симптоми похмілля. І саме тому єдині реальні ліки від похмілля — це не вживати алкоголь або пити невелику його кількість.