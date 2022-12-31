Американские ученые научно обосновали способы предупреждения тяжелого похмелья или хотя бы сведения к минимуму последствий алкогольной интосикации. Хотя, как отмечают оба исследователя, не существует научно доказанного способа вылечить похмелье.

Пейте на полный желудок

По словам экспертов, следует забыть о позднем ужине после пьянки. Вместо этого ешьте перед первой рюмкой и продолжайте есть всю новогоднюю ночь.

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— Пища в желудке замедляет его опорожнение и может уменьшить симптомы похмелья, — говорит профессор психиатрии и человеческого поведения в Медицинской школе Университета Брауна Роберт Свифт.

По словам ученого, который изучает злоупотребление алкоголем с 1990-х годов, если в желудке есть пища, желудочный сок и ферменты, всасывается лишь небольшое количество алкоголя.

Пейте больше воды

По словам Свифта, тот же принцип применим к воде и другим безалкогольным напиткам.

— Если алкоголь смешать с жидкостью, он будет разбавлен, поэтому у вас меньше шансов иметь воспаленный кишечник или воспаленную слизистую оболочку желудка, — объяснет Свифт.

Его мнение поддерживает бывший руководитель отдела исследований Центра изучения алкоголя Университета Рутгерса Джон Брик. По его словам, основной причиной похмелья является обезвоживание и потеря жидкости, а также витаминов и минералов.

Брик отмечает, что употребление всего 3½ алкогольных напитков может привести к потере до литра воды в течение нескольких часов.

Выбирайте напитки с меньшим количеством добавок

Ученые утверждают, что ограничение употребления алкоголя легким пивом, прозрачными спиртными напитками и белым вином может помочь предотвратить похмелье.

Темное пиво и спиртные напитки с различными добавками, как правило, содержат больше конгенеров и, следовательно, могут с большей вероятностью вызывать похмелье, говорят эксперты.

Отмечается, что в исследовании 2010 года изучалась интенсивность похмелья у людей, которые пили более темный ликер бурбон по сравнению с прозрачной водкой.

— Добавки в бурбоне значительно усиливают похмелье, что неудивительно, поскольку в бурбоне примерно в 37 раз больше соединений, чем в водке, — сказал Брик.

Воздержаться

В конце концов, говорят эксперты, что есть только одна эффективная профилактика похмелья: не пить.

По словам ученых, существует множество сложных факторов, вызывающих симптомы похмелья. И именно поэтому единственное реальное лекарство от похмелья — это не употреблять алкоголь или пить небольшое его количество.