Сьогодні розкажемо, як зробити сир зі свіжого молока. Цей рецепт не тільки простий та цікавий. Приготовлений за ним домашній сир має ніжну текстуру, не дуже кислий та неймовірно смачний.

Як зробити домашній сир з молока

Сметану у цьому рецепті, за бажанням господині, можна замінити закваскою, натуральним йогуртом, кефіром чи кисляком.

Інгредієнти на 600 г сиру:

молоко (жирність від 3,2%) – 3 л

сметана (жирна) – 4-5 ст. л.

сік лимона – 2 ст. л.

Додатково:

Зараз дивляться

марля

каструля на 5 л

друшляк

Приготування сиру зі свіжого молока покроково:

В емальовану каструлю вливаємо молоко і доводимо його до кипіння, періодично помішуючи, щоб не пригоріло і не утворилася пінка. Щойно молоко закипить, вогонь зменшуємо до мінімального, додаємо сметану та вливаємо сік лимона. Ретельно перемішуємо. Чекаємо 2-3 хвилини. Молоко повинно згорнутися, пластівці піднятися, а внизу має з’явитися сироватка. Якщо це не відбулося, варто додати ще трохи соку лимона та перемішати. Зазвичай це можливо, якщо використовується пастеризоване молоко. Знімаємо каструлю з вогню. На друшляк викладаємо марлю у 2-3 шари та відкидаємо сир. Марлю зав’язуємо і підвішуємо над каструлею чи будь-якою іншою зручною ємністю. Залишаємо на 2-3 години, щоб сироватка максимально стекла.

Далі використовуємо сир, як вам потрібно. Але якщо вам треба сир більш сухої консистенції, наприклад на сирники, викладіть сир на тарілку, накрийте дощечкою і поставте гніт. Залиште ще на 30-45 хвилин.

Як зробити сир зі свіжого молока — ми вже знаємо. Приготуйте та насолоджуйтеся смаком!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.