Сегодня расскажем, как сделать творог из свежего молока. Этот рецепт не только простой и интересный. Приготовленный по нему домашний сыр получается с нежной текстурой, не слишком кислый и невероятно вкусный.

Как сделать домашний творог из молока

Сметану в этом рецепте, по желанию хозяйки, можно заменить закваской, натуральным йогуртом, кефиром или простоквашей.

Ингредиенты на 600 г творога:

молоко (жирность от 3,2%) – 3 л

сметана (жирная) – 4-5 ст. л.

сок лимона – 2 ст. л.

Дополнительно:

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марля

кастрюля на 5 л

дуршлаг

Приготовление творога из свежего молока пошагово:

В эмалированную кастрюлю вливаем молоко и доводим его до кипения, периодически помешивая, чтобы не пригорело и не образовалась пенка. Как только молоко закипит, огонь уменьшаем до минимального, добавляем сметану и вливаем сок лимона. Тщательно перемешиваем. Ждем 2-3 минуты. Молоко должно свернуться, хлопья подняться, а внизу появиться сыворотка. Если это не произошло, стоит добавить еще немного сока лимона и перемешать. Обычно это происходит, если используется пастеризованное молоко. Снимаем кастрюлю с огня. На дуршлаг выкладываем марлю в 2-3 слоя и откидываем творог. Марлю завязываем и подвешиваем над кастрюлей или любой другой удобной емкостью. Оставляем на 2-3 часа, чтобы сыворотка максимально стекла.

Далее используем творог, как вам нужно. Но если вам надо творог более сухой консистенции, например на сырники, выкладываем творог на тарелку, накрываем дощечкой и ставим гнет. Оставляем еще на 30-45 минут.

Как сделать творог из свежего молока — мы уже знаем. Приготовьте и наслаждайтесь вкусом!

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.