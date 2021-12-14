Спеціальна група Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) була направлена до Південного Судану для розслідування невідомої хвороби, яка забрала життя 89 людей.

Міністерство охорони здоров’я країни повідомило, що невідома хвороба забрала життя десятків людей у північному місті Фангак у штаті Джонглей.

ВООЗ направила групу вчених швидкого реагування в район, який найбільше постраждав від недавньої сильної повені, для збору зразків у хворих людей.

Місцеві чиновники охорони здоров’я у Фангаку сказали, що початкові зразки хворих дали негативні результати на холеру.

– Ми вирішили надіслати групу швидкого реагування, щоб оцінити ризики та провести розслідування. Саме тоді вони зможуть зібрати зразки у хворих людей, але попередня цифра, яку ми отримали, полягала в тому, що було 89 смертей, – сказала Шейла Байя з ВООЗ.

Байя додала, що вченим довелося діставатися до Фангака гелікоптером через сильну повень в цьому районі.

– У прикордонному штаті Юніті сильні повені посилили поширення таких захворювань, як малярія, і спричинили недоїдання дітей через нестачу їжі, сказав міністр землі, житлового та комунального господарства штату Лам Тунгвар Куейгвонг.

За його словами, нафта з родовищ в регіоні забруднила воду, що призвело до загибелі домашніх тварин.

Повені на півночі Південного Судану відрізали громади від доступу до продуктів харчування та інших життєво важливих товарів.

Понад 700 тис. людей постраждали від найсильнішої повені в країні за майже 60 років, повідомило агентство ООН у справах біженців УВКБ ООН, звинувачуючи кліматичні зміни.

Нестача їжі та хвороби спричинили навантаження на заклади охорони здоров’я, повідомляє міжнародна благодійна організація Лікарі без кордонів (MSF), яка працює в цьому районі.

– Ми вкрай стурбовані недоїданням, коли рівень гострого недоїдання вдвічі перевищує поріг ВООЗ, а кількість дітей, госпіталізованих до нашої лікарні з серйозним недоїданням, подвоїлася з початку повені, – заявили MSF.

Майже через десять років після того, як Південний Судан здобув незалежність після війни, він зіткнувся з загрозою конфлікту, зміни клімату та Covid-19, заявив у березні глава місії ООН у країні.

Більшість населення залежить від міжнародної продовольчої допомоги, а більшість основних послуг, таких як охорона здоров’я та освіта, надаються агентствами та групами допомоги ООН.