Специальная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была направлена ​​в Южный Судан для расследования неизвестной болезни, унесшей жизни 89 человек.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что неизвестная болезнь унесла жизни десятков человек в северном городе Фангак в штате Джонглей.

ВОЗ направила группу ученых быстрого реагирования в район, наиболее пострадавший от недавнего сильного наводнения, для сбора образцов у больных людей.

Местные чиновники здравоохранения в Фангаке сказали, что первоначальные образцы больных дали отрицательные результаты на холеру.

— Мы решили послать группу быстрого реагирования, чтобы оценить риски и провести расследование. Тогда они смогут собрать образцы у больных людей, но предыдущая цифра, которую мы получили, заключалась в том, что было 89 смертей, – сказала Шейла Байя из ВОЗ.

Байя добавила, что ученым пришлось добираться до Фангака вертолетом из-за сильного наводнения в этом районе.

— В пограничном штате Юнити сильные наводнения усилили распространение таких заболеваний, как малярия, и повлекли за собой недоедание детей из-за недостатка пищи, — сказал министр земли, жилищного и коммунального хозяйства штата Лам Тунгвар Куэйгвонг.

По его словам, нефть с месторождений в регионе загрязнила воду, что привело к гибели домашних животных.

Наводнения на севере Южного Судана отрезали общины от доступа к продуктам питания и другим жизненно важным товарам.

Более 700 тыс. человек пострадали от сильнейшего наводнения в стране за почти 60 лет, сообщило агентство ООН по делам беженцев УВКБ ООН, обвиняя климатические изменения.

Недостаток пищи и болезни повлекли за собой нагрузку на учреждения здравоохранения, сообщает международная благотворительная организация Врачи без границ (MSF), которая работает в этом районе.

— Мы крайне озабочены недоеданием, когда уровень острого недоедания вдвое превышает порог ВОЗ, а количество детей, госпитализированных в нашу больницу с серьезным недоеданием, удвоилось с начала половодья, — заявили MSF.

Почти десять лет спустя после того, как Южный Судан обрел независимость после войны, он столкнулся с угрозой конфликта, изменения климата и Covid-19, заявил в марте глава миссии ООН в стране.

Большинство населения зависит от международной продовольственной помощи, а большинство основных услуг, таких как здравоохранение и образование предоставляются агентствами и группами помощи ООН.