Тейпінг, відомий також як техніка емоційної свободи (EFT), дійсно стає все більш популярним методом лікування різних фобій та емоційних проблем.

Що таке тейпінг

Цей метод базується на ідеї, що емоції і фізичне здоров’я пов’язані між собою, та нагадує самомасаж. Щоб позбавитися негативних емоцій та психологічного дискомфорту, треба постукувати по певних точках на тілі.

Три рандомізовані контрольні дослідження за використання EFT продемонстрували переваги цього методу у подоланні страху павуків (арахнофобії), маленьких тварин та висоти.

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Дослідження показали, що двохвилинний масаж EFT ефективний для лікування різних станів, включаючи фобії, тривогу, безсоння, посттравматичний стресовий розлад та інші форми стресу.

Як працює постукування?

Ефект точкового масажу, який використовується в EFT, діє майже так само, як голковколювання. Результати магнітно-резонансної томографії показали, що проколювання акупунктурних точок активізує гіпокамп, мигдалини та інші зони мозку.

Фахівці наводять випадки, коли пацієнти повністю виліковуються за відносно короткий проміжок часу. Наприклад, Поппі Делбрідж, найвідоміший британський терапевт, розповіла про пацієнтку, у якої після пандемії Covid-19 розвинулася настільки сильна арахнофобія, що вона не могла вийти з дому ще довго після закінчення карантину. Знадобилася лише одна сесія, щоб подолати цей страх.

Дослідження в цьому напрямку продовжуються, і вони можуть принести більше важливих відкриттів щодо ефективності подібних методів лікування.