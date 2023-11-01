Тэйпинг, известный также как техника эмоциональной свободы (EFT), действительно становится все более популярным методом лечения различных фобий и эмоциональных проблем.

Что такое тэйпинг

Этот метод базируется на идее, что эмоции и физическое здоровье связаны между собой и напоминает самомассаж. Чтобы избавиться от негативных эмоций и психологического дискомфорта, надо постукивать по определенным точкам на теле.

Три рандомизированные контрольные исследования по использованию EFT продемонстрировали преимущества этого метода в преодолении страха пауков (арахнофобии), маленьких животных и высоты.

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Исследования показали, что двухминутный массаж EFT эффективен для лечения различных состояний, включая фобии, тревогу, бессонницу, посттравматическое стрессовое расстройство и другие формы стресса.

Как работает постукивание?

Эффект точечного массажа, который используется в EFT, действует почти так же, как иглоукалывание. Результаты магнитно-резонансной томографии показали, что прокалывание акупунктурных точек активизирует гиппокамп, миндалины и другие зоны мозга.

Специалисты приводят случаи, когда пациенты полностью излечиваются за относительно короткий промежуток времени. Например, Поппи Делбридж, известнейший британский терапевт, рассказала о пациентке, у которой после пандемии Covid-19 развилась настолько сильная арахнофобия, что она не могла выйти из дома еще долго после окончания карантина. Понадобилась всего одна сессия, чтобы преодолеть этот страх.

Исследования в этом направлении продолжаются, и они могут принести больше важных открытий относительно эффективности подобных методов лечения.