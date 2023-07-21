Мешканку Флориди заарештовано за ненавмисне вбивство своєї 10-місячної дитини, яку вона залишила на п’ять годин у розпеченій до 43 градусів машині.

Згідно зі звітом офісу шерифа округу Бейкер, Ронда Джуелл забрала дівчинку з будинку батьків і відвезла в інше місце, де збиралася доглядати за всіма чотирма своїми дітьми.

За словами самої Джуелл, коли вона дісталася місця, то вирішила, що дитина спить, тож увійшла в будинок і почала спілкуватися з іншими дітьми, забувши про те, що 10-місячна дівчинка залишилася в машині.

– Лише коли мати повернулася, щоб забрати доньку, вона виявила її померлою і її все ще пристебнутою в автокріслі всередині гарячого автомобіля, – йдеться у звіті.

Стало також відомо, що медики виміряли температуру всередині авто і зафіксували показники в 43 градуси спеки. Однак, за словами лікарів, це найвища позначка, яку може показати термометр.

Повідомляється, що Джуелл заарештована за ненавмисне вбивство дитини за обтяжуючих обставин і доставлена в центр ув’язнення округу. Наразі в неї немає адвоката.