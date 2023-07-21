Жительница Флориды арестована за непредумышленное убийство своего 10-месячного ребенка, которого она оставила на пять часов в раскаленной до 43 градусов машине.

Согласно отчету офиса шерифа округа Бейкер, Ронда Джуэлл забрала девочку из дома родителей и увезла в другое место, где собиралась присматривать за всеми четырьмя своими детьми.

По словам самой Джуэлл, когда она добралась на место, то решила, что ребенок спит, поэтому вошла в дом и начала общаться с другими детьми, забыв о том, что 10-месячная девочка осталась в машине.

— Только когда мать вернулась, чтобы забрать дочь, она обнаружила ее умершей и ее все еще пристегнутой в автокресле внутри горячего автомобиля, — говорится в отчете.

Стало также известно, что медики измерили температуру внутри авто и зафиксировали показания в 43 градуса жары. Однако, по словам врачей, это самая высокая отметка, которую может показать термометр.

Сообщается, что Джуэлл арестована за непредумышленное убийство ребенка при отягчающих обстоятельствах и доставлена в центр заключения округа. В настоящее время у нее нет адвоката.