В ВОЗ обеспокоены изменениями климата на планете. И сегодня Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу из-за аномальной жары, что не только повышает нагрузку на систему здравоохранения, но и реально угрожает жизни людей.

— Жара часто усугубляет проблемы со здоровьем, которые ранее существовали у людей, и приводит к преждевременной смерти и инвалидности, — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в среду.

По его словам, наибольшую опасность такая погода представляет для пожилых людей, детей, а также для малообеспеченных.

Гебрейесус отметил, что ВОЗ вместе со Всемирной метеорологической организацией работает над оказанием поддержки странам, которые столкнулись с аномальной погодой.

Ранее сообщалось, что невиданная жара фиксируется в странах южной Европы, в частности, в Испании и Италии.

Так, температура воздуха на Сицилии днем в среду приблизилась к 47 градусам по Цельсию, самый высокий показатель был зафиксирован в городах Агридженто и Трапани.

Итальянские службы здравоохранения сообщают, что количество обращений граждан за медицинской помощью возросло на 20%.

По меньшей мере в 20 городах Италии, в частности, в Риме, Флоренции и Болонье, введен повышенный уровень опасности из-за жары.

Испанские метеорологические службы тоже встревожены. В среду они сообщили, что и вода в прибрежных водах стала значительно горячее. Средняя температура уже побила рекорд для этого времени года.

Так, вода на пляжах прогрелась до 24,6 градуса по Цельсию, что на 2,2 градуса выше, чем средний показатель для этой поры.