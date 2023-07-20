У ВООЗ занепокоєні змінами клімату на планеті. І сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я б’є на сполох через аномальну спеку, що не лише підвищує навантаження на систему охорони здоров’я, а й реально загрожує життю людей.

– Спека часто посилює проблеми зі здоров’ям, які раніше існували у людей, і призводить до передчасної смерті та інвалідності, – сказав голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції в середу.

За його словами, найбільшу небезпеку така погода становить для літніх людей, дітей, а також для малозабезпечених.

Гебреєсус зазначив, що ВООЗ разом із Всесвітньою метеорологічною організацією працює над наданням підтримки країнам, які зіткнулися з аномальною погодою.

Раніше повідомлялося, що небачена спека фіксується у країнах південної Європи, зокрема, в Іспанії та Італії.

Приміром, температура повітря на Сицилії вдень у середу наблизилася до 47 градусів за Цельсієм, найвищий показник було зафіксовано в містах Агрідженто і Трапані.

Італійські служби охорони здоров’я повідомляють, що кількість звернень громадян за медичною допомогою зросла на 20%.

Щонайменше у 20 містах Італії, зокрема, в Римі, Флоренції та Болоньї, упроваджений підвищений рівень небезпеки через спеку.

Іспанські метеорологічні служби теж стривожені. В середу вони повідомили, що і вода в прибережних водах стала значно гарячішою. Середня температура вже побила рекорд для цієї пори року.

Так, вода на пляжах прогрілася до 24,6 градусів за Цельсієм, що на 2,2 градуса вище, ніж середній показник для цієї пори.