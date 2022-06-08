Панічна атака. Вона може виникнути на будь-якому етапі життя людини, хоча у дітей їх діагностують рідше. Найчастіше їх переживають молоді люди віком до 25 років. Жінки вдвічі частіше, ніж чоловіки.

Про те, що таке панічна атака та як її діагностувати, розповідає Фактам ICTV психологиня гарячої лінії психологічної підтримки від благодійного фонду Запорука, медична психологиня, спеціалістка з когнітивно-поведінкової терапії Ольга Карпенко.

Панічна атака – це різкий напад страху або дискомфорту, що супроводжується мінімум 4 з 13 симптомів, описаних нижче:

Зараз дивляться

швидке або прискорене серцебиття;

посилена пітливість;

тремтіння по тілу;

ускладнене дихання;

відчуття нестачі повітря;

біль або дискомфорт у грудях;

нудота;

відчуття, що втрачаєте свідомість;

відчуття нереальності того, що відбувається;

заціпеніння або відчуття колення в тілі;

озноб або прилив жару;

страх втратити контроль або з’їхати з глузду;

страх померти.

Симптоми повинні досягти піку впродовж 10 хвилин. Якщо напад супроводжується менше, ніж 4 симптомами, його називають атакою з обмеженою кількістю симптомів.

Такі неприємні відчуття виникають у відповідь на сигнал мозку, що зараз ви нібито перебуваєте у небезпеці. З якоїсь причини мозок вирішує, що небезпечним є те місце, де з вами сталася панічна атака: автобус, великий магазин, натовп або просто відкрита місцевість.

У такому випадку мозок дає команду тілу підготуватися до боротьби з ворогом або втечі. Ваші м’язи, дихання, серце, увага – все в бойовій готовності, але ж насправді ніхто зараз на вас не нападає, тому все це викликає дуже неприємні реакції, бо тіло воліє битися або тікати, а робити цього немає з ким/від кого.

Людина, що уперше зіштовхнулася з панічною атакою, зазвичай лякається, що з її здоров’ям щось не так. Їй здається, що вона хвора на щось серйозне, і починає обстежуватися у лікарів. У принципі, це хороша ідея – повністю перевірити своє здоров’я. Але часто з’ясовується, що з фізичним здоров’ям все добре – людина має просто панічний розлад.

Панічними атаками зазвичай страждають люди, схильні до підвищеної тривожності. Якщо ви про все й усіх хвилюєтеся і переживаєте, що може щось статися погане – ви в групі ризику. Також, якщо ви намагаєтеся все контролювати в житті, брати на себе більше, ніж в змозі зробити, накопичуєте та пригнічуєте негативні емоції – усе це може бути причинами вашої недуги.

Чому симптоми паніки не нашкодять вам

Багато хто боїться, відчуваючи панічну атаку, що з ними щось не так. Що серце не витримає, станеться інфаркт або інсульт. Або вони втратять над собою контроль чи з’їдуть з глузду. А тепер подумайте ось про що. Насправді ваш мозок робить усе можливе, щоб врятувати вас від небезпеки (так, уявної, але йому здається, що реальної), і саме тому включає усі ці симптоми. У це складно повірити, але це так.

Організм хоче вижити й готовий боротися/втікати до самого кінця. І тому він не уб’є себе. Не розжене серце так, що воно вистрибне з грудей, не перекриє вам дихання, не дозволить втратити свідомість (щоб вас з’їв лев).

Запам’ятайте: симптоми неприємні, але безпечні.

Джерело: БФ Запорука