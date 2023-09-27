Біполярний розлад, відомий також як маніакально-депресивний розлад, є складною інтерактивною медичною проблемою, яка впливає на психічне здоров’я людини.

Цей стан відзначається серіями емоційних розладів, які можуть раптово змінюватися від ейфорії і підвищеної активності до глибокої депресії.

Психолог Лілія Кравчук розповіла Фактам ICTV, що таке біполярний розлад чому він виникає та як його подолати.

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Що таке біполярний розлад

Біполярний розлад – це психічний розлад, що характеризується драматичними коливаннями настрою.

– Біполярні розлади — це рецидивуючі, а іноді й хронічні розлади настрою, які вражають близько 2% населення світу та охоплюють спектр від важких станів підвищеного та збудливого настрою (манії) до пригніченості, пов’язаної з депресивними епізодами, – розповідає психолог.

Маніакальний епізод – період підвищеної енергії, збільшеної активності та покращеного настрою.

Депресивний епізод – період погіршення настрою, втрати інтересу до життя і можливих суїцидальних думок.

Чому виникає біполярний розлад

Причини біполярного розладу досі не повністю зрозумілі.

Фактори, які можуть призвести до його розвитку, включають генетичну схильність, хімічний дисбаланс у мозку та події в житті, що можуть викликати стрес.

– На психосоціальному рівні дослідження зосереджено на факторах навколишнього середовища, які сприяють розвитку біполярного розладу, – сказала лікар.

Низка досліджень показує, що стресори навколишнього середовища, особливо сильні стресори (наприклад, втрата значущих стосунків), можуть негативно вплинути на перебіг БР.

– Люди з БР мають суттєво підвищений ризик рецидиву і більше страждають від симптомів депресії після сильного життєвого стресу, – зазначає експерт.

Цікаво, що позитивні життєві події також можуть негативно вплинути на перебіг БР.

– Люди з БР частіше страждають від маніакальних симптомів після життєвих подій, пов’язаних із досягненням бажаної мети. Такі результати свідчать про те, що люди з БР можуть мати підвищену чутливість до винагород, – додає психолог.

Симптоми біполярного розладу

Під час маніакального епізоду люди часто поводяться ризиковано або наражаються на небезпеку.

Під час депресивного епізоду – відчувають безнадійність щодо майбутнього, можуть навіть з’являтися суїцидальні думки.

Докази з літератури про життєвий стрес також свідчать про те, що люди з БР можуть мати циркадну вразливість, яка робить їх чутливими до стресорів, які порушують їхній сон або ритм.

– Відповідно до теорії соціального часу, стресори, які порушують сон або розпорядок дня, що зачіпає біологічний годинник (наприклад, час прийому їжі), можуть спровокувати рецидив епізоду, – каже Лілія.

Лікування біполярного розладу

Лікування біполярного розладу зазвичай передбачає фармакотерапію та психотерапію.

Фармакотерапія може включати ліки, що стабілізують настрій.

Психотерапія, така як когнітивно-поведінкова терапія, може допомогти керувати симптомами та розвивати стратегії копінгу.

Також фахівці часто застосовують IPSRT.

Терапевт і пацієнт працюють над тим, щоб розвивати та підтримувати здоровий баланс активності та стимуляції, щоб пацієнт не ставав надмірно активним (наприклад, беручись за багато проєктів) або неактивним (наприклад, уникаючи соціальних контактів).

– Ефективність IPSRT була продемонстрована тим, що пацієнти, які отримували це лікування, демонструють знижений ризик рецидиву епізоду, – додала психолог.

Як запобігти біполярному розладу

Не існує специфічного способу уникнення біполярного розладу, оскільки багато факторів, які впливають на його розвиток, є незмінними.

Однак здоровий спосіб життя, регулярний сон, фізична активність і стресозахисні практики, як-от медитація та йога, можуть сприяти загальному психічному здоров’ю і зменшити ризик розвитку цього розладу.