Биполярное расстройство, известное также как маниакально-депрессивное расстройство, является сложной интерактивной медицинской проблемой, которая влияет на психическое здоровье человека.

Это состояние отмечается сериями эмоциональных расстройств, которые могут внезапно меняться от эйфории и повышенной активности до глубокой депрессии.

Психолог Лилия Кравчук рассказала Фактам ICTV, что такое биполярное расстройство, почему оно возникает и как его преодолеть.

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Что такое биполярное расстройство

Биполярное расстройство — это психическое расстройство, характеризующееся драматическими колебаниями настроения.

— Биполярные расстройства — это рецидивирующие, а иногда и хронические расстройства настроения, которые поражают около 2% населения мира и охватывают спектр от тяжелых состояний повышенного и возбуждающего настроения (мании) до подавленности, связанной с депрессивными эпизодами, — рассказывает психолог.

Маниакальный эпизод — период повышенной энергии, увеличенной активности и улучшения настроения.

Депрессивный эпизод — период ухудшения настроения, потери интереса к жизни и возможных суицидальных мыслей.

Почему возникает биполярное расстройство

Причины биполярного расстройства до сих пор не полностью понятны.

Факторы, которые могут способствовать его развитию, включают генетическую предрасположенность, химический дисбаланс в мозге и события в жизни, которые могут вызвать стресс.

— На психосоциальном уровне исследования сосредоточены на факторах окружающей среды, которые способствуют развитию биполярного расстройства, — сказала врач.

Ряд исследований показывает, что стрессоры окружающей среды, особенно сильные стрессоры (например, потеря значимых отношений), могут негативно повлиять на течение БР.

— Люди с БР имеют существенно повышенный риск рецидива и больше страдают от симптомов депрессии после сильного жизненного стресса, — отмечает эксперт.

Интересно, что положительные жизненные события также могут негативно повлиять на течение БР.

— Люди с БР чаще страдают от маниакальных симптомов после жизненных событий, связанных с достижением желаемой цели. Такие результаты свидетельствуют о том, что люди с БР могут иметь повышенную чувствительность к вознаграждениям, — добавляет психолог.

Симптомы биполярного расстройства

Во время маниакального эпизода люди часто ведут себя рискованно или подвергаются опасности.

Во время деперсивного эпизода — чувствуют безнадежность относительно будущего, могут даже появляться суицидальные мысли.

Доказательства из литературы о жизненном стрессе также свидетельствуют о том, что люди с БР могут иметь циркадную уязвимость, которая делает их чувствительными к стрессорам, которые нарушают их сон или ритм.

— Согласно теории социального времени, стрессоры, которые нарушают сон или распорядок дня, затрагивающий биологические часы (например, время приема пищи), могут спровоцировать рецидив эпизода, — говорит Лилия.

Лечение биполярного расстройства

Лечение биполярного расстройства обычно включает фармакотерапию и психотерапию.

Фармакотерапия может включать лекарства, стабилизирующие настроение.

Психотерапия, такая как когнитивно-поведенческая терапия, может помочь управлять симптомами и развивать стратегии копинга.

Также специалисты часто применяют IPSRT.

Терапевт и пациент работают над тем, чтобы развивать и поддерживать здоровый баланс активности и стимуляции, чтобы пациент не становился чрезмерно активным (например, берясь за много проектов) или неактивным (например, избегая социальных контактов).

— Эффективность IPSRT была продемонстрирована тем, что пациенты, которые получали это лечение, демонстрируют сниженный риск рецидива эпизода, — добавила психолог.

Как предупредить биполярное расстройство

Не существует специфического способа предупреждения биполярного расстройства, поскольку многие факторы, которые влияют на его развитие, являются неизменными.

Однако здоровый образ жизни, регулярный сон, физическая активность и стрессозащитные практики, такие как медитация и йога, могут способствовать общему психическому здоровью и уменьшить риск развития этого расстройства.

— Следует помнить, что стабильные ежедневные ритуалы и режим дня — несущие конструкции минимизации рецидивов у людей с БР. Именно поэтому важно уважать их ежедневную рутину и при необходимости помогать в ее организации — особенно в условиях войны и нестабильности, — подчеркивает врач.