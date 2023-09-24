Психологи Всеукраинской программы ментального здоровья “Ты как?”, запущенной по инициативе первой леди Еленой Зеленской, рассказали, как без вреда для психического здоровья пережить блэкаут.

— С наступлением холодов РФ все чаще будет пытаться осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, а значит, время подготовиться к возможным веерным отключениям электроэнергии, — отмечают эксперты

Прогулки. Но только со световозвращающими или светодиодными аксессуарами (например, браслета, ленты или жилета. Вы увидите очень красивое звездное небо, каким его не видели при уличном освещении.

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Механическая работа, не требующая яркого освещения: уборка, наведение порядка на рабочем столе, переупаковка сыпучих продуктов и т.д. Упорядоченность и уменьшение хаоса вокруг себя – это приятное для мозга явление.

Тренировка на дому. Вы можете уже сейчас научиться технике выполнения упражнений с тренером, чтобы потом дома могли выполнять их даже в сумерках. Можно также загрузить видео, чтобы иметь его под рукой.

Аудиокниги. Помогут качественно провести период отключения света.

Настольные игры для всей семьи. Это качественное время вместе, для которого не нужно яркое освещение и интернет.

Сон. После 21.00 можно и не играть в настолки – это ваш давно вожделенный шанс выспаться.