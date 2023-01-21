Из-за постоянных отключений электроэнергии нужно иметь запасное место для хранения пищевых продуктов. Если отключение будет продолжительным, необходимо подыскать более холодное место. Хорошим решением в холодное время года станет балкон.

Но на балконе нестабильная температура зависит от погодных условий. Продукты могут замерзать, или снова оттаивать. Этот процесс опасен тем, что в продуктах развиваются бактерии. Поэтому сначала нужно продукты рассортировать. Скоропортящиеся нужно обработать термически или съесть их в течение суток.

Оптимально, чтобы температура на балконе не поднималась выше 5° С, но для рыбы и мяса желательно – 0-2°С. Их можно хранить таким образом до 48 часов.

Сейчас смотрят Кисломолочная продукция хранится при температуре 2-6°С в пределах 36 часов. Овощи и фрукты – от 0 до 15°С. Оставьте градусник, чтобы контролировать температуру на балконе. Хранить продукты нужно не на солнечной стороне или сделать затемнение. Хотя зимой солнце не так активно, как в теплый период, но все равно оно прогревает балкон, иногда изрядно. Хорошо, если на балконе установлен шкафчик или термоящик. Даже рюкзак или термосумка подойдут. Для поддержания оптимальной температуры на балконе можно открыть оконную раму для проветривания. Это при условии, что температура на улице не слишком низкая. Продукты упаковывайте небольшими порциями или кусочками. Следите за погодой и не оставляйте продукты на балконе надолго, особенно если произошло резкое потепление. Читайте также: Какие продукты брать с собой в дорогу во время вынужденного переезда Когда сильные морозы, то нужно продумать, как утеплить овощи, фрукты и т.д. Утепленные ящики – хороший вариант. Также можно хорошо укутать емкости с продуктами теплыми дерюгами в несколько слоев. Источник: Евгений Клопотенко

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