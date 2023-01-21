Через постійні вимкнення електроенергії, треба мати запасне місце для зберігання харчових продуктів. Якщо відключення буде тривалим, необхідно підшукати холодніше місце. Гарним рішенням в холодну пору року стане балкон.

Але на балконі нестабільна температура, що залежить від погодних умов. Продукти можуть замерзати, або ж знову відтавати. Цей процес небезпечний тим, що в харчах розвиваються бактерії. Тому спочатку потрібно продукти розсортирувати. Ті, що швидко псуються, потрібно обробити термічно чи з’їсти їх впродовж доби.

Оптимально, щоб температура на балконі не піднімалася вище 5 °С, але для риби та м’яса бажано – 0-2°С. Їх можна зберігати таким чином до 48 годин.

Зараз дивляться Кисломолочна продукція зберігається за температури 2-6°С не більше 36 годин. Овочі та фрукти – від 0 до 15°С. Залиште градусник, щоб контролювати температуру на балконі. Зберігати продукти потрібно не на сонячній стороні, або зробити затемнення. Хоча взимку сонце не таке активне, як в теплий період, та все одно воно прогоріває балкон, іноді добряче. Добре, якщо на балконі встановлено шафку або термоящик. Навіть рюкзак або термосумка підійдуть. Для підтримання оптимальної температури на балконі, можна відкрити віконну раму на провітрювання. Це за умови, що температура на вулиці не занадто низька. Продукти упаковуйте невеликими порціями або шматочками. Стежте за погодою та не залишайте продукти на балконі надовго, особливо, якщо сталося різке потепління. Читайте також: Які продукти брати з собою в дорогу під час вимушеного переїзду Коли сильні морози, то треба продумати, як утеплити овочі, фрукти тощо. Утеплені ящики – гарний варіант. Також можна добре укутати ємності з продуктами теплими ряднинами у декілька шарів. Джерело: Євген Клопотенко

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