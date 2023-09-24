Психологи Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?”, запущеної з ініціативи першої леді Олени Зеленської, розповіли, як без шкоди для психічного здоров’я пережити блекаут.

– Із настанням холодів РФ дедалі частіше намагатиметься здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру, а отже, час підготуватися до можливих віялових відключень електроенергії, – зазначають експерти.

Прогулянки. Але тільки зі світлоповертальними або світлодіодними аксесуарами (наприклад, браслетом, стрічкою або жилетом. Ви побачите дуже красиве зоряне небо, яким його не бачили при вуличному освітленні.

Зараз дивляться

Механічна робота, яка не потребує яскравого освітлення: прибирання, наведення ладу на робочому столі, перепакування сипучих продуктів тощо. Упорядкованість і зменшення хаосу навколо себе – це приємне для мозку явище.

Тренування вдома. Ви можете вже зараз навчитися техніки виконання вправ із тренером, щоб потім удома могли виконувати їх навіть у сутінках. Можна також завантажити відео, щоб мати його під рукою.

Аудіокниги. Допоможуть якісно провести період відключення світла.

Настільні ігри для всієї родини. Це якісний час разом, для якого не потрібне яскраве освітлення та інтернет.

Сон. Після 21.00 можна і не грати в настолки – це ваш давно жаданий шанс виспатися.