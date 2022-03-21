Через активні бойові дії багато людей в Україні зіткнулися з панічними атаками.
Що це таке, які симптоми та як з ними впоратися, розповіла ведуча та психологиня реаліті Екси (Новий канал) Наталія Єжова.
– Панічні атаки – це максимально посилений страх смерті, коли всі психологічні захисти не працюють, а людина втрачає контроль знад своїм психологічним станом. Найчастіше панічні атаки трапляються, якщо людина бачить смерть, чує про неї, – пояснила психологиня проекту Нового каналу.
Для того, щоб вийти з цього стану, потрібно перейти зі свого внутрішнього світу, де все руйнується й відсутній контроль, у зовнішній світ, тобто відчути своє тіло.
Симптоми панічних атак:
- відчуття браку повітря;
- пришвидшене серцебиття;
- біль у животі;
- діарея;
- нудота;
- блювання;
- запаморочення;
- різкі зміни стану – кидає то в жар, то в холод;
- втрата свідомості.
Як же впоратися з панічними атаками?
- Знайдіть фізичну опору, щоб відчути, що тіло, ноги, руки, голова на щось спираються. Можна сісти на підлогу, за стіл або спертися головою об стінку.
- Вирівняйте дихання. Для цього зверніть увагу на нього, використовуючи, наприклад, техніку “квадрат”. Знайдіть якусь квадратну річ навколо та дихайте “по квадратику”. Спочатку робіть вдих, дивлячись на верхню грань квадратика, затримуйте подих на бічній та видихайте на нижній.
- Знайдіть усі предмети навколо конкретного кольору. Наприклад, вибрали собі зелений та шукаєте: траву, нігті, речі тощо.
- Скуштуйте чи понюхайте щось. Це може бути їжа, напій, будь що. Так вам вдасться перевести увагу з внутрішнього на зовнішнє. Стан стабілізується.