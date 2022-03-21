Через активні бойові дії багато людей в Україні зіткнулися з панічними атаками.

Що це таке, які симптоми та як з ними впоратися, розповіла ведуча та психологиня реаліті Екси (Новий канал) Наталія Єжова.

– Панічні атаки – це максимально посилений страх смерті, коли всі психологічні захисти не працюють, а людина втрачає контроль знад своїм психологічним станом. Найчастіше панічні атаки трапляються, якщо людина бачить смерть, чує про неї, – пояснила психологиня проекту Нового каналу.

Для того, щоб вийти з цього стану, потрібно перейти зі свого внутрішнього світу, де все руйнується й відсутній контроль, у зовнішній світ, тобто відчути своє тіло.

Симптоми панічних атак:

відчуття браку повітря;

пришвидшене серцебиття;

біль у животі;

діарея;

нудота;

блювання;

запаморочення;

різкі зміни стану – кидає то в жар, то в холод;

втрата свідомості.

Як же впоратися з панічними атаками?