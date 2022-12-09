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Психологія

Життя в темряві: як знизити рівень стресу і впоратися з новими реаліями

9 Грудня 2022, 09:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
відключення
Джерело: Depositphotos

Експерт з нейроменеджменту Наталія Кадя на майданчику онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіла про те, як наша психіка реагує на тривалу відсутність світла і як навчитися справлятися з новими реаліями життя.

Вже більше місяця українці живуть в умовах віялових відключень електроенергії. Крім всім зрозумілих побутових проблем, тривале перебування без світла може також впливати на психоемоційний стан людини.

Тому, якщо ви помітили за собою дивні зміни в настрої, поведінці і появу необгрунтованих фобій, цілком можливо, що їхнім джерелом є саме це.

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– Освітлення сигналізує мозку про помірну безпеку. У безпеці активність мигдалеподібного тіла знижується. Коли світла немає, мигдалина активується, сигналізуючи мозку про небезпеку. Так ми починаємо відчувати страх і тривогу, – розповідає Наталя Кадя.

За її словами, віялові відключення електроенергії здатні істотно впливати на режим дня і якість сну відповідно. Наприклад, ми можемо страждати на безсоння або частіше бачити нічні жахи.

Які заходи можуть допомогти впоратися з новими реаліями життя в умовах віялових відключень:

  • використовуйте штучні джерела світла. Якщо спати ще не час, спробуйте зайняти себе чимось, продовжуйте активність;
  • якщо світло з’явилося пізно ввечері, не варто включати освітлення на всю потужність. Використовуйте приглушене світло, щоб підготувати свій організм до сну;
  • практикуйте дихальні вправи – вони допоможуть впоратися зі стресом;
  • намагайтеся не залишатися протягом тривалого часу без освітлення на самоті;
  • спробуйте розробити новий режим дня, зважаючи відключення електроенергії. Розуміння розпорядку і послідовності своїх дій в разі тривалої відсутності світла здатне зменшити рівень тривоги.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Відключення електроенергії віялові відключення Поради психолога психічні розлади
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