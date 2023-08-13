Біг на свіжому повітрі – чудовий, а головне доступний для всіх вид спорту. А ще бігати надзвичайно корисно. Адже доведено, що регулярні пробіжки покращують роботу серцево-судинної, імунної систем та стан суглобів. А ще – просто підіймають настрій.

Проте варто враховувати, що бігати можна не всім. Є випадки, коли навіть легкі пробіжки можуть нашкодити здоров’ю. Ортопед-травматолог Михайло Гринько розповів Фактам ICTV, що потрібно знати про біг, кому категорично це заборонено робити і чому без розминки краще не бігати.

Користь та шкода від занять бігом

Загалом біг – це чудова активність, яка покращує стан організму і зміцнює імунітет. А ще – під час пробіжки до роботи залучаються усі системи організму, покращується крово- та газообмін. Поліпшується настрій, пам’ять та концентрація.

– Біг – класна штука, яка тренує багато різних систем. Біг, як і ходьба, корисні для хрящової тканини, для спини, бо міжхребцеві диски теж отримують поживні речовини лише тоді, коли ми рухаємося, – розповідає Михайло Гринько.

Коли ми просто лежимо чи сидимо – диски “не харчуються” і стають крихкими, сухими та зневодненими. І це з часом призводить до гриж, протрузій і так далі. Тому біг і ходьба – це профілактика, зокрема, проблем зі спиною.

Однак якщо у вас є порушення постави, проблеми зі стопами, колінами, то спершу варто їх виправити. Бо у разі їхнього ігнорування наслідки можуть бути плачевними.

– Якщо людина має внутрішньосуглобове пошкодження (пошкодження менісків чи нещодавні розриви зв’язок коліна), то бігати не рекомендовано. Бо, з одного боку, це корисне навантаження для суглобів, але з іншого – під час бігу збільшується ударна сила на хрящову тканину, що може призвести до погіршення стану, – каже лікар.

Тому бігати при внутрішньосуглобових пошкодженнях і вираженому артрозі не можна. В таких випадках краще велосипед або плавання. До речі, на велосипеді можна їздити скільки завгодно за будь-якого стану колін, бо навантаження буде не велике. Під час плавання те ж саме.

Також серед протипоказань до бігу – серцево-судинні захворювання. Зокрема, аритмія, стенокардія, серцева недостатність тощо. Тож перш ніж почати бігати, краще проконсультуватися із лікарем.

– Бігати можна навіть із проблемами серця, але все залежить від того, наскільки швидко, яка тривалість бігу і який кілометраж. Тобто якщо говорити про 2 км у швидкій ходьбі, то можна. Але якщо є серйозні супутні проблеми, наприклад, ішемічна хвороба серця чи аритмія, то однозначно потрібна консультація кардіолога перед тим, як починати бігати активно, – застерігає Михайло Гринько.

А ще важливо, аби навантаження було помірним і поступовим. Бігти одразу понад 5 км лікарі однозначно не радять.

– Це досить велике навантаження на серцеву систему. Якщо почати бігати дуже багато, без плавного переходу, дуже швидко, без підготовки і давати навантаження на серце, то це може призвести до проблем із серцевим м’язом. І навіть до раптової смерті. Таке часто трапляється у професійних спортсменів, – розповідає лікар.

Обережними варто бути і людям із зайвою вагою. Бо замість бажаного результату схуднення можна отримати зворотній ефект. Адже зайва вага завдає шкоди ослабленим суглобам. Відтак, можливий біль, розтягнення та травми.

Правила бігу

1 правило – поступовість

Навантаження варто збільшувати поступово. Бігти одразу багато не рекомендовано.

– Якщо ви у житті стільки не бігали, то після такого старту у вас вже на другий день почне боліти або колінний суглоб, або зв’язка, яка запалиться. Для того щоб такого не сталося, бажано починати бігати з невеликих відстаней і поступово нарощувати тривалість та швидкість. Наприклад, побігати тиждень по 2 км, потім по 4 км і так далі, – радить Михайло Гринько.

2 правило – розминка

Біг – це сукупність рухів у суглобах. Без розминки вони не зможуть працювати як один механізм. Тому варто розігрівати м’язи. Прості вправи можуть попередити травматизацію.

– Якщо ви сиділи в офісі весь день, ваші суглоби не рухалися. Вони трішки сухі стали через відсутність навантаження, а під час розминки, розігрівання ви ніби змащуєте ці суглоби, – каже ортопед.

Другий момент – розминка дає можливість трішки розтягнути, кровонаповнити м’язи і підготувати до того, що ця ділянка буде зараз і розтягуватися, і скорочуватися. Можна порівняти зв’язку до і після розминки з резиною. Якщо ви дістанете її з холодильника – вона буде жорсткою, нерухомою, якщо її трішки потягнути, може розірватися. А коли ви її розігріли, то вона і тягнеться добре, і розірвати її складніше. Вона більш піддатлива до навантажень.

Правило 3 – взуття

Взуття має бути з амортизаційною підошвою. Зручним та комфортним, щоби не тиснуло та фіксувало стопу.

– Це дуже важливий момент. Можна взуття підібрати за особливостями ноги. Тобто якщо в людини є плоскостопість, то це можна трішки скорегувати взуттям. Але насамперед спортивне взуття для бігу повинно мати правильний профіль амортизації. Тим самим профілактувати такі проблеми, як запалення зв’язок, – розповідає Михайло Гринько.

Правило 4 – правильна поверхня

Бігати по асфальту чи бруківці дуже не корисно і не правильно. Для пробіжок бажано обирати парк з ґрунтовим покриттям або спеціальні резинові поверхні.

А ще – після пробіжки не бажано раптово зупинятися. Темп варто сповільнювати поступово. І не ігноруйте заминку. Бо після значного навантаження м’язам варто розтягнутись, аби згодом розслабитись.