Тренерка з фітнесу Олександра Кобалінова в коментарі Фактам ICTV розповіла, що означає біль у правому боці під час бігу і наскільки він небезпечний.

– Заспокою одразу і всіх: цей біль, як правило, безпечний. Біль виникає в глісоновій капсулі – оболонці, яка покриває нашу печінку, – пояснила Олександра.

За її словами, під час бігу сильно збільшується відтік крові від нижніх кінцівок, і через печінку проходить більше крові. Це призводить до розтягнення глісонової капсули і виникнення ниючих відчуттів у цьому місці та болю.

Тренер із фітнесу каже, що, щоб біль минув, необхідно знизити темп бігу – це заспокоїть кровотік і поверне печінку до нормальних розмірів.

Якщо зниження темпу не допомогло, переходьте на ходьбу. Постарайтеся нормалізувати дихання: дихайте глибоко і спокійно.

Якщо біль все одно не минає – зупиніться, зробіть перерву на 2-4 хвилини. Після цього можна відновити тренування.

Але повертайтеся до бігу поступово: починайте з ходьби і плавно збільшуйте темп. Не стартуйте відразу на великій швидкості, інакше біль може повернутися.