Тренер по фитнесу Александра Кобалинова в комментарии Фактам ICTV рассказала, что означает боль в правом боку во время бега и насколько она опасна.

— Успокою сразу и всех: эта боль, как правило, безопасна. Боль возникает в глиссоновой капсуле — оболочке, которая покрывает нашу печень, — объяснила Александра.

По ее словам, во время бега сильно увеличивается отток крови от нижних конечностей, и через печень проходит больше крови. Это приводит к растяжению глиссоновой капсулы и возникновению ноющих ощущений в этом месте и боли.

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Тренер по фитнесу говорит, что, чтобы боль прошла, необходимо снизить темп бега — это успокоит кровоток и вернет печень к нормальным размерам.

Если снижение темпа не помогло, переходите на ходьбу. Постарайтесь нормализовать дыхание: дышите глубоко и спокойно.

Если боль все равно не проходит — остановитесь, сделайте перерыв на 2-4 минуты. После этого можно возобновить тренировку.

Но возвращайтесь к бегу постепенно: начинайте с ходьбы и плавно увеличивайте темп. Не стартуйте сразу на большой скорости, иначе боль может вернуться.