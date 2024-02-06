Чому пластика стала нормою, а зірки все більш відкрито говорять про неї – пластичний хірург

Кількість пластичних операцій в Україні щодня збільшується. Водночас публічні особи все частіше діляться з аудиторією інформацію про пластику на своєму тілі. Підтверджують це й кейси відомих українських зірок, що нещодавно розповіли про свої пластичні операції.

Пластичний хірург Дмитро Слоссер розповів Фактам ICTV, чому публічні люди перестали приховувати пластичні операції на своєму тілі.

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Чому зірки перестали приховувати пластику

Дмитро Слоссер вважає, що зростання популярності зізнань про пластичні операції серед публічних осіб може бути пов’язане з кількома факторами:

Тренди краси та самовираження

Публічні люди все більше прагнуть виражати свою унікальність та впливати на свій зовнішній вигляд, щоб відповідати особистим уявленням про красу.

Це досить поширена практика на Заході, і українські артисти, як правило, наслідують це.

Покращення психологічного стану

Бажання змінити щось у своєму тілі досить часто виникає у кожної другої публічної особистості, яка щодня бачить себе у кадрі. Частина з них приймає та звикає до свого тіла, а інші – прагнуть відкоригувати певні частини тіла.

– Як правило, публічні люди звертаються до пластичних хірургів, щоб відкоригувати ті моменти, які викликають у них візуальний дискомфорт, – говорить Дмитро Слоссер.

Також пластичний хірург додає – якщо зміни дійсно позитивно впливають на моральний стан артистів – вони з радістю відверто розповідають про це своїй аудиторії.

Крім того, ці люди є публічними, тому вони звикли ділитись своїм особистим життям з аудиторією.

Зменшення негативного ставлення до людей, що зробили пластичну операцію

Останнім часом спостерігається зменшення надмірного негативу від суспільства до пластичних операцій та косметичних процедур.

Більше людей починають розглядати ці послуги як спосіб самовираження та покращення зовнішнього вигляду, а не як таємничий чи неприпустимий процес.

Зрештою, можна помітити, як все більше зірок українського шоу-бізнесу розповідають про пластичні операції на своєму тілі. Ймовірно, це ще збільшить кількість таких зізнань, оскільки вже зараз це сприймається як абсолютно прийнятна новина.

Нагадаємо, нещодавно про свої операції зі збільшення грудей розповіли танцівниця Ілона Гвоздьова, співачка MamaRika та акторка Олена Світлицька.