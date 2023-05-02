Бажання мати гарне, доглянуте волосся є природним і зрозумілим. А от жирне волосся може завадити вам мати чудовий вигляд і добре почуватися.

Особливо коли волосся стає масним дуже швидко, і ви не знаєте, чому саме. Чим мити голову, щоб волосся не ставало жирним – читайте в матеріалі.

Чому волосся швидко стає жирним



Дерматолог, трихолог Маріанна Петришин зазначає, що волосся швидко жирніє через надмірну діяльність сальних залоз. В найгіршому випадку це може стати причиною випадіння волосся та появи лупи.

Причинами надмірної жирності волосся можуть стати:

гормональні збої в організмі;

прийом певних ліків;

неправильне, незбалансоване харчування;

спадковість;

За словами лікаря, це проблема, яку можна відкорегувати, однак не варто займатися самодіагностикою та самолікуванням. Вирішити її можливо, однак краще це робити з допомогою лікаря.

Адже такі поради, як дати волоссю пережирніти не працюють. Навіть навпаки – рідке миття голови може стати причиною додаткових проблем зі шкірою голови та волоссям.

Адже шкірне сало – це сприятливе середовище для розвитку хвороботворних бактерій.

Крім цього фахівець вирізняє інші причини жирного волосся:

Неправильно підібраний шампунь. Важливо щоб шампунь підходив вам саме вашому типу волосся та шкіри. Тут ви мусите не економити. А щоб дізнатися, який саме шампунь купити, краще пройти консультацію у трихолога, який допоможе вам у цьому. Миття волосся гарячою водою. Гаряча вода сприяє більшому виділенню себуму (підшкірного сала). Тому потрібно митися тільки теплою водою. А ще гаряча вода шкідлива для структури волосся. Адже, як ви знаєте, волосина це білок. А білок від високої температури згортається. Так само і наше волосся згортається зсередини та стає ламким. Лягаєте спати з мокрою головою. Через те, що волосся довго тримає в собі вологу, а волога підсилює виділення себуму, і жирові залози активніші вночі. Ці два фактори є причиною того, що, прокинувшись зранку, ви бачите жирне волосся. Тому важливо лягати спати з повністю сухим волоссям. Або ж мити голову зранку. Не миєте гребінець. На гребінці після розчісування збираються мікрочастинки та підшкірний жир. Тому важливо мити гребінці для волосся щонайменше раз на тиждень. Адже весь той бруд, який там зберігається, ви автоматично переносите на своє чисте волосся під час розчісування. Миєте волосся занадто часто. Намагаючись підтримувати чистоту та свіжість волосся, ви самі стаєте причиною того, що волосся швидко жирніє біля коренів. Наприклад, при нормальному типі волосся миття голови щодня призводить до того, що порушується природний захисний шар шкіри. Тож організм намагається захистити її, виділяючи себум інтенсивніше та у більшій кількості. І що частіше ми миємо голову, то жирнішою вона стає.

Чим мити голову, щоб волосся не жирніло: основні правила догляду

Перегляньте свій догляд. Вам потрібен безсульфатний шампунь для жирного типу шкіри, а раз на місяць використовувати шампунь для глибокого очищення. Раз на тиждень робіть скрабування шкіри (можна використати морську сіль або спеціальні магазинні скраби). Застосовуйте бальзам за типом волосся, а не шкіри. Перед миттям робіть масаж шкіри протягом 5 хв. Так сальні залози почнуть працювати активніше, і ви усе змиєте шампунем. Ополіскування волосся після шампуню та бальзаму. Настій ромашки з лимоном для блондинок. Настій кропиви, шавлії, добової кори, хвоща – для брюнеток. Не сушіть волосся, а дайте йому висохнути самостійно. Або сушіть тільки холодним повітрям фену. Не розчісуйте волосся надто часто. Не використовуйте лаки, пінки, гелі, муси та інші косметичні засоби. Не їжте багато солодкого. Пийте багато води. Щоби рідше мити волосся через його жирний вигляд, може допомогти сухий шампунь або порошок, що вбирає жири.