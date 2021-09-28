У кожної людини є основний обмін речовин. Це певна кількість калорій, яку витрачає організм на підтримку своєї життєдіяльності, наприклад дихання, серцебиття та інше. Але сюди не входять будь-які фізичні навантаження, тобто калорії витрачаються у стані спокою.

Тренер та дієтолог Ольга Чічікало розповіла у соціальних мережах, як правильно розраховувати денну норму калорій.

– Коли ви починаєте мало їсти, організм уповільнює метаболізм і переходить у “енергозберігаючий” режим, тому що ви йому не даєте потрібну кількість їжі, – зазначила вона.

Як дізнатися свою денну норму

для жінок: (10 x вага в кг) + (6,25 x зріст в см) – 5 х вік в роках) – 161 *k;

для чоловіків: (10 х вага в кг) + (6,25 х зріст в см) – 5 х вік в роках) + 5 *k.

k = 1,20 під час низької активності (сидячий спосіб життя).

k = 1,38 під час малої активності (легкі тренування 1-3 рази на тиждень).

k = 1,55 під час середньої активності (помірні тренування 3-5 разів на тиждень).

k = 1,73 під час високої активності (інтенсивні тренування 5-7 разів на тиждень).

За словами дієтолога, отримане число можна використовувати для коригування харчування. Наприклад, якщо є мета схуднути, то потрібно відняти від денної норми 15-20% калорій і навпаки.

Почати вести здоровий спосіб життя – значить повністю переглянути харчові звички. Дуже важливо підібрати для себе правильні продукти та їх поєднання, щоб вони справді вам подобалися.

Ви завжди можете для себе вибрати правильний та смачний продукт, і при цьому не обов’язково зациклюватися тільки на одному. Детальніше про основні помилки любителів здорового способу життя – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ольга Чічікало