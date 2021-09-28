У каждого человека есть основной обмен веществ. Это определенное количество калорий, которое тратит организм на поддержание своей жизнедеятельности, например дыхание, сердцебиение и прочее. Но сюда не входят какие-либо физические нагрузки, то есть калории расходуются в состоянии покоя.

Тренер и диетолог Ольга Чичикало рассказала в социальных сетях, как правильно рассчитывать дневную норму калорий.

— Когда вы начинаете мало есть, организм замедляет метаболизм и переходит в “энергосберегающий” режим, потому что вы ему не даете нужного количества пищи, — отметила она.

Как узнать свою дневную норму

для женщин: (10 x вес в кг) + (6,25 x рост в см) — 5 х возраст в годах) — 161 *k;

для мужчин: (10 х вес в кг) + (6,25 х рост в см) — 5 х возраст в годах) + 5 *k.

k = 1,20 при низкой активности (сидячий образ жизни).

k = 1,38 при малой активности (легкие тренировки 1-3 раза в неделю).

k = 1,55 при средней активности (умеренные тренировки 3-5 раз в неделю).

k = 1,73 при высокой активности (интенсивные тренировки 5-7 раз в неделю).

По словам диетолога, полученное число можно использовать для корректировки питания. Например, если есть цель похудеть, то нужно отнять от дневной нормы 15-20% калорий и наоборот.

Начать вести здоровый образ жизни – значит полностью пересмотреть пищевые привычки. Очень важно подобрать для себя правильные продукты и их сочетания, чтобы они действительно вам нравились.

Вы всегда можете для себя выбрать правильный и вкусный продукт, и при этом необязательно зацикливаться только на одном. Подробнее об основных ошибках любителей здорового образа жизни — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Ольга Чичикало