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Домашній гамбургер: рецепт за лічені хвилини

14 Лютого 2024, 18:28
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Гамбургер

Поговоримо про страву, яка вже давно стала символом ситного та смачного перекусу. Так, саме про гамбургер – шедевр фастфуду, який вже давно завоював увесь світ.

Що входить до складу гамбургера? Тут все просто! Це апетитний сендвіч з посипаною кунжутом булочкою, соковитою котлетою та безліччю смакових додатків.

У гамбургер можна додавати будь-які інгредієнти до вашого смаку та уподобань: зелень, смажений бекон, цибулю, помідор, свіжий або маринований огірок, солодкий кетчуп та пікантну гірчицю.

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Як готувати гамбургер

Рецепт гамбургера приготованого в домашніх умовах швидкий та простий. А перекус виходить такий, що за вуха не відтягнеш!

Інгредієнти:

  • булочки для бургера – 5 шт.
  • сіль, мелений чорний перець – до смаку
  • олія – для смаження
  • вершкове масло – 20 г
  • яловичий фарш – 500 г
  • листя салату або салат Айсберг – до смаку
  • помідори – 2 шт.
  • мариновані або свіжі огірки – 4 шт.
  • червона або біла цибуля маринована – 1 шт.
  • майонез  – 2 ст. л.
  • гірчиця французька – 2 ст. л. або міцна – 1 ч. л.
  • кетчуп – 1-2 ст. л.

Приготування:

  1. У миску викладаємо яловичий фарш, солимо, перчимо і гарно перемішуємо.
  2. Формуємо круглі котлети та поміщаємо їх у морозилку на 5-10 хвилин.
  3. У пательні розігріваємо олію (невелику кількість) і обсмажуємо котлети з кожного боку по 6-7 хвилин. Під час смаження, котлети бажано злегка притискати дерев’яною лопаткою, щоб вийшли пласкі.
  4. Булочки розрізаємо навпіл і трохи підсмажуємо з одного боку на вершковому маслі.
  5. До майонезу додаємо гірчицю та перемішуємо. Помідори та огірки нарізаємо кружальцями. Рецепт маринованої цибулі для гамбургера тут.
  6. Збираємо гамбургер за цим рецептом так: нижня половинка булочки – майонезний соус – листя салату – кружальця помідорів – котлета – кружальця помідорів – кільця або півкільця маринованої цибулі – кетчуп – кружальця огірків – верхня половинка булочки. Смачного!

Отже, гамбургер – це не лише смачна закуска, а й справжній шедевр фастфуду. Так, страва калорійна, але яка ж апетитна та смачна!

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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