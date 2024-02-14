Поговоримо про страву, яка вже давно стала символом ситного та смачного перекусу. Так, саме про гамбургер – шедевр фастфуду, який вже давно завоював увесь світ.

Що входить до складу гамбургера? Тут все просто! Це апетитний сендвіч з посипаною кунжутом булочкою, соковитою котлетою та безліччю смакових додатків.

У гамбургер можна додавати будь-які інгредієнти до вашого смаку та уподобань: зелень, смажений бекон, цибулю, помідор, свіжий або маринований огірок, солодкий кетчуп та пікантну гірчицю.

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Як готувати гамбургер

Рецепт гамбургера приготованого в домашніх умовах швидкий та простий. А перекус виходить такий, що за вуха не відтягнеш!

Інгредієнти:

булочки для бургера – 5 шт.

сіль, мелений чорний перець – до смаку

олія – для смаження

вершкове масло – 20 г

яловичий фарш – 500 г

листя салату або салат Айсберг – до смаку

помідори – 2 шт.

мариновані або свіжі огірки – 4 шт.

червона або біла цибуля маринована – 1 шт.

майонез – 2 ст. л.

гірчиця французька – 2 ст. л. або міцна – 1 ч. л.

кетчуп – 1-2 ст. л.

Приготування:

У миску викладаємо яловичий фарш, солимо, перчимо і гарно перемішуємо. Формуємо круглі котлети та поміщаємо їх у морозилку на 5-10 хвилин. У пательні розігріваємо олію (невелику кількість) і обсмажуємо котлети з кожного боку по 6-7 хвилин. Під час смаження, котлети бажано злегка притискати дерев’яною лопаткою, щоб вийшли пласкі. Булочки розрізаємо навпіл і трохи підсмажуємо з одного боку на вершковому маслі. До майонезу додаємо гірчицю та перемішуємо. Помідори та огірки нарізаємо кружальцями. Рецепт маринованої цибулі для гамбургера тут Збираємо гамбургер за цим рецептом так: нижня половинка булочки – майонезний соус – листя салату – кружальця помідорів – котлета – кружальця помідорів – кільця або півкільця маринованої цибулі – кетчуп – кружальця огірків – верхня половинка булочки. Смачного!

Отже, гамбургер – це не лише смачна закуска, а й справжній шедевр фастфуду. Так, страва калорійна, але яка ж апетитна та смачна!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.