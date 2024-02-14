Поговоримо про страву, яка вже давно стала символом ситного та смачного перекусу. Так, саме про гамбургер – шедевр фастфуду, який вже давно завоював увесь світ.
Що входить до складу гамбургера? Тут все просто! Це апетитний сендвіч з посипаною кунжутом булочкою, соковитою котлетою та безліччю смакових додатків.
У гамбургер можна додавати будь-які інгредієнти до вашого смаку та уподобань: зелень, смажений бекон, цибулю, помідор, свіжий або маринований огірок, солодкий кетчуп та пікантну гірчицю.
Як готувати гамбургер
Рецепт гамбургера приготованого в домашніх умовах швидкий та простий. А перекус виходить такий, що за вуха не відтягнеш!
Інгредієнти:
- булочки для бургера – 5 шт.
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
- олія – для смаження
- вершкове масло – 20 г
- яловичий фарш – 500 г
- листя салату або салат Айсберг – до смаку
- помідори – 2 шт.
- мариновані або свіжі огірки – 4 шт.
- червона або біла цибуля маринована – 1 шт.
- майонез – 2 ст. л.
- гірчиця французька – 2 ст. л. або міцна – 1 ч. л.
- кетчуп – 1-2 ст. л.
Приготування:
- У миску викладаємо яловичий фарш, солимо, перчимо і гарно перемішуємо.
- Формуємо круглі котлети та поміщаємо їх у морозилку на 5-10 хвилин.
- У пательні розігріваємо олію (невелику кількість) і обсмажуємо котлети з кожного боку по 6-7 хвилин. Під час смаження, котлети бажано злегка притискати дерев’яною лопаткою, щоб вийшли пласкі.
- Булочки розрізаємо навпіл і трохи підсмажуємо з одного боку на вершковому маслі.
- До майонезу додаємо гірчицю та перемішуємо. Помідори та огірки нарізаємо кружальцями. Рецепт маринованої цибулі для гамбургера тут.
- Збираємо гамбургер за цим рецептом так: нижня половинка булочки – майонезний соус – листя салату – кружальця помідорів – котлета – кружальця помідорів – кільця або півкільця маринованої цибулі – кетчуп – кружальця огірків – верхня половинка булочки. Смачного!
Отже, гамбургер – це не лише смачна закуска, а й справжній шедевр фастфуду. Так, страва калорійна, але яка ж апетитна та смачна!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.