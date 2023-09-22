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Фітнес-тренерка розповіла, як правильно бігати, щоб швидше схуднути

22 Вересня 2023, 13:42
Марина Мелехова редактор
біг
Джерело: Unsplash

Біг і прогулянка у швидкому темпі допомагають почуватися краще та втрачати зайву вагу. Фітнес-тренерка Ті Джей Ментус пропонує три прості кроки, як підвищити ефективність тренувань.

1. Рухайтеся швидше 

Це найпростіший спосіб спалити більше калорій. За 30 хвилин помірного бігу людина витрачає  приблизно 260 калорій. Що вищий темп, тим більше калорій за хвилину тренування.

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2. Додайте спорядження

Щоб покращити фізичну форму, вдягайте спеціальний жилет-обважнювач. Це дозволить залучити більше м’язів та збільшити ефективність тренування.

3. Вперед і вгору!

Якщо ви мрієте схуднути, то бігаючи вгору під час тренування, ви спалюєте в кілька разів більше калорій, ніж зазвичай. Тож шукайте ділянки з підйомами або використовуйте функцію нахилу на біговій доріжці.

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Джерело: Shefinds

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біг Поради тренування
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