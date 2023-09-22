1. Рухайтеся швидше

Це найпростіший спосіб спалити більше калорій. За 30 хвилин помірного бігу людина витрачає приблизно 260 калорій. Що вищий темп, тим більше калорій за хвилину тренування.

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2. Додайте спорядження

Щоб покращити фізичну форму, вдягайте спеціальний жилет-обважнювач. Це дозволить залучити більше м’язів та збільшити ефективність тренування.

3. Вперед і вгору!

Якщо ви мрієте схуднути, то бігаючи вгору під час тренування, ви спалюєте в кілька разів більше калорій, ніж зазвичай. Тож шукайте ділянки з підйомами або використовуйте функцію нахилу на біговій доріжці.

Джерело: Shefinds