Бег и прогулка в быстром темпе помогают чувствовать себя лучше и терять лишний вес. Фитнес-тренер Ти Джей Ментус предлагает три простых шага, как повысить эффективность тренировок.

1. Двигайтесь быстрее

Это самый простой способ сжечь больше калорий. За 30 минут умеренного бега человек тратит примерно 260 калорий. Чем выше темп, тем больше калорий за минуту тренировки.

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2. Добавьте снаряжение

Чтобы улучшить физическую форму, надевайте специальный жилет-утяжелитель. Это позволит задействовать больше мышц и увеличить эффективность тренировки.

3. Вперед и вверх

Если вы мечтаете похудеть, то бегая вверх во время тренировки, вы сжигаете в несколько раз больше калорий, чем обычно. Поэтому ищите участки с подъемами или используйте функцию наклона на беговой дорожке.

Источник: Shefinds