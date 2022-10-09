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Їжа

Карівурст – найпопулярніший німецький варіант сендвічів

9 Жовтня 2022, 19:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
каривурст
Джерело: Pexels

Сендвічі роблять зазвичай тоді, коли потрібно швиденько перекусити, або пообідати на роботі чи в дорозі. Карівурст, німецький варіант сендвіча, настільки популярний та відомий у світі, що в Берліні, де його придумали, є навіть його музей, повідомив шеф Євген Клопотенко.

Вперше сосиску карівурст у 1949 році в Берліні зробила власниця однієї із закусочних. Вона до традиційних смажених в олії сосисок додала кетчуп, вустерський соус та порошок карі. Це поєднання настільки сподобалося відвідувачам, що з роками популярність страви тільки зростала.

Для сендвіча ідеально підходять тонкі сосиски з рубленого свинячого м’яса. Якщо не знайдете саме такі, то беріть з додаванням яловичини.

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Інгредієнти:

  • 2 круглі булочки (або міні-багет)
  • 400 г свинячих рубаних сосисок
  • 60 мл кетчуп
  • 1 ч. л. карі
  • 1 ч. л. гірчиці
  • 4 гілочки кінзи
  • 4 гілочки тархуну

Розріжте дві булочки чи міні-багет навпіл та кожен шматочок підсушіть на сухій пательні або ж у тостері.

Підсмажте сосиски на електрогрилі чи на мангалі, виклавши на решітку. Потім наріжте на кружальця.

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Приготуйте соус. Змішайте кетчуп, карі та гірчицю. Намажте булочки соусом, викладіть шматочки сосисок та додайте зверху на них подрібнені гілочки кінзи та гілочки тархуну. Сендвічі подавайте гарячими.

Джерело: Євген Клопотенко

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