Карівурст – найпопулярніший німецький варіант сендвічів

Сендвічі роблять зазвичай тоді, коли потрібно швиденько перекусити, або пообідати на роботі чи в дорозі. Карівурст, німецький варіант сендвіча, настільки популярний та відомий у світі, що в Берліні, де його придумали, є навіть його музей, повідомив шеф Євген Клопотенко.

Вперше сосиску карівурст у 1949 році в Берліні зробила власниця однієї із закусочних. Вона до традиційних смажених в олії сосисок додала кетчуп, вустерський соус та порошок карі. Це поєднання настільки сподобалося відвідувачам, що з роками популярність страви тільки зростала.

Для сендвіча ідеально підходять тонкі сосиски з рубленого свинячого м’яса. Якщо не знайдете саме такі, то беріть з додаванням яловичини.

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Інгредієнти:

2 круглі булочки (або міні-багет)

400 г свинячих рубаних сосисок

60 мл кетчуп

1 ч. л. карі

1 ч. л. гірчиці

4 гілочки кінзи

4 гілочки тархуну

Розріжте дві булочки чи міні-багет навпіл та кожен шматочок підсушіть на сухій пательні або ж у тостері.

Підсмажте сосиски на електрогрилі чи на мангалі, виклавши на решітку. Потім наріжте на кружальця.

Приготуйте соус. Змішайте кетчуп, карі та гірчицю. Намажте булочки соусом, викладіть шматочки сосисок та додайте зверху на них подрібнені гілочки кінзи та гілочки тархуну. Сендвічі подавайте гарячими.

Джерело: Євген Клопотенко