Каривурст – самый популярный немецкий вариант сэндвичей

Сэндвичи делают обычно тогда, когда нужно быстренько перекусить или пообедать на работе или в дороге. Каривурст, немецкий вариант сэндвича, настолько популярен и известен в мире, что в Берлине, где его придумали, есть даже его музей, сообщил шеф Евгений Клопотенко.
Впервые сосиску каривурст в 1949 году в Берлине сделала владелица одной из закусочных. Она к традиционным жареным в масле сосискам добавила кетчуп, вустерский соус и порошок карри. Это сочетание настолько понравилось посетителям, что с годами популярность блюда только росла.
Для сэндвича идеально подходят тонкие сосиски из рубленого свиного мяса. Если не найдете именно такие, берите с добавлением говядины.
Ингредиенты:
- 2 круглые булочки (или мини-багет)
- 400 г свиных рубленых сосисок
- 60 мл кетчуп
- 1 ч. л. кари
- 1 ч. л. горчицы
- 4 веточки кинзы
- 4 веточки тархуна
Разрежьте две булочки или мини-багет пополам и каждый кусочек подсушите на сухой сковороде или в тостере.
Поджарьте сосиски на электрогриле или мангале, выложив на решетку. Затем нарежьте на кружочки.
Приготовьте соус. Смешайте кетчуп, карри и горчицу. Намажьте булочки соусом, выложите кусочки сосисок и добавьте сверху измельченные веточки кинзы и веточки тархуна. Сэндвичи подавайте горячими.
Источник: Евгений Клопотенко