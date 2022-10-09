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Еда

Каривурст – самый популярный немецкий вариант сэндвичей

9 октября 2022, 19:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
каривурст
Источник: Pexels

Сэндвичи делают обычно тогда, когда нужно быстренько перекусить или пообедать на работе или в дороге. Каривурст, немецкий вариант сэндвича, настолько популярен и известен в мире, что в Берлине, где его придумали, есть даже его музей, сообщил шеф Евгений Клопотенко.

Впервые сосиску каривурст в 1949 году в Берлине сделала владелица одной из закусочных. Она к традиционным жареным в масле сосискам добавила кетчуп, вустерский соус и порошок карри. Это сочетание настолько понравилось посетителям, что с годами популярность блюда только росла.

Для сэндвича идеально подходят тонкие сосиски из рубленого свиного мяса. Если не найдете именно такие, берите с добавлением говядины.

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Ингредиенты:

  • 2 круглые булочки (или мини-багет)
  • 400 г свиных рубленых сосисок
  • 60 мл кетчуп
  • 1 ч. л. кари
  • 1 ч. л. горчицы
  • 4 веточки кинзы
  • 4 веточки тархуна

Разрежьте две булочки или мини-багет пополам и каждый кусочек подсушите на сухой сковороде или в тостере.

Поджарьте сосиски на электрогриле или мангале, выложив на решетку. Затем нарежьте на кружочки.

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Приготовьте соус. Смешайте кетчуп, карри и горчицу. Намажьте булочки соусом, выложите кусочки сосисок и добавьте сверху измельченные веточки кинзы и веточки тархуна. Сэндвичи подавайте горячими.

Источник: Евгений Клопотенко

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