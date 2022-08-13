Кавун на 92% складається з води. Він містить вітамін С, який необхідний для підтримки імунної системи.
У складі кавуна більше лікопіну, ніж в інших овочах і фруктах, і навіть томатах. Цей антиоксидант служить профілактикою раку та діабету.
В одній скибці кавуна приблизно 9% вітаміну А, який необхідний для здоров’я очей.
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Серпень і початок вересня – саме час не просто нарізати кавун на десерт, але і робити з нього фреші, смузі, готувати кавун на грилі та додавати в салати. Салат з бринзою Євген Клопотенко робить за п’ять хвилин.
Інгредієнти:
- ¼ кавуна (приблизно 2 кг)
- 100 г бринзи
- 2 ст. л. оливкової олії
- мелений перець до смаку
Кавун помийте, відокремте чверть і наріжте трикутними шматочками.
Викладіть шматочки кавуна на тарілку та руками покришіть бринзу.
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Полийте 2 ст. л. оливкової олії та поперчіть до смаку.
Джерело: Євген Клопотенко