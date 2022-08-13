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Їжа

Кавун з бринзою та оливковою олією: салат за п’ять хвилин

13 Серпня 2022, 19:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кавун
Джерело: Depositphotos

Кавун на 92% складається з води. Він містить вітамін С, який необхідний для підтримки імунної системи.

У складі кавуна більше лікопіну, ніж в інших овочах і фруктах, і навіть томатах. Цей антиоксидант служить профілактикою раку та діабету.

В одній скибці кавуна приблизно 9% вітаміну А, який необхідний для здоров’я очей.

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Серпень і початок вересня – саме час не просто нарізати кавун на десерт, але і робити з нього фреші, смузі, готувати кавун на грилі та додавати в салати. Салат з бринзою Євген Клопотенко робить за п’ять хвилин.

Інгредієнти:

  • ¼ кавуна (приблизно 2 кг)
  • 100 г бринзи
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • мелений перець до смаку

Кавун помийте, відокремте чверть і наріжте трикутними шматочками.

Викладіть шматочки кавуна на тарілку та руками покришіть бринзу.

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Полийте 2 ст. л. оливкової олії та поперчіть до смаку.

Джерело: Євген Клопотенко

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