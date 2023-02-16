Паска – традиційна випічка, яку заведено готувати перед Великоднем. На сьогодні існує безліч рецептів та інтерпретацій такої знайомої нам страви. Однак не у кожної господині є багато часу та сил на приготування.

Факти ICTV підготували для вас простий рецепт паски, який потребує мінімум часу та зусиль.

Простий рецепт паски

Для приготування паски вам знадобиться (на 10 порцій):

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Молоко – 100 мл.

Цукор – 0,5 склянки.

Сухі дріжджі – 10 г.

Соняшникова олія – ​​50 г.

Маргарин – 50 г.

Цукати – за смаком.

Яйця – 3 штуки.

Ізюм – 80 г.

Борошно – 750 г.

Сіль – 2 г.

Загальний час приготування простої паски – три години.

Процес приготування паски на Великдень 2023:

Просіваємо 750 г борошна. Кип’ятимо 100 мл молока і охолоджуємо до 40 градусів. У молоко додаємо 10 г дріжджів, пів склянки цукру, перемішуємо. Додаємо в молоко приблизно склянку борошна. Концентрація маси повинна бути як на оладки. Залишаємо опару хвилин на 40 доходити. Заливаємо 80 г родзинок гарячою водою. Розтоплюємо 50 г маргарину. Розбиваємо три яйця у глибокий посуд і збиваємо. Вливаємо яйця в опару, постійно помішуючи. Додаємо у суміш родзинки, сіль, маргарин і ще раз все перемішуємо. Поступово додаємо борошно, вимішуємо до щільного стану. Додаємо до тіста соняшникову олію і вимішуємо. Залишаємо тісто доходити приблизно на 60 хвилин. Коли тісто підніметься, розкладаємо його у форми і ставимо в духовку на 20-30 хвилин. Не забудьте змастити форми олією.

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