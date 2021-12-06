Новий рік традиційно асоціюється з ялинками, подарунками під ними та мандаринами. Про ці зимові, але такі яскраві фрукти, без яких зима – не зима, розповідає лікар-дієтолог, к.м.н. Олег Швець.

Яскравий помаранчевий колір та легкий цитрусовий аромат мандаринів є найкращим антидепресантом. Вони поліпшують настрій та додають енергії. Ось чому наприкінці року ми все встигаємо: і роботу доробити, і святковий стіл накрити, та ще й усю ніч потім гуляти та веселитися.

Мандарини солодші, аніж їхні родичі апельсини та грейпфрути, а тим паче лимони. Комусь і мандарини здаються кислими, але є такі сорти, що кислоти майже не містять, тому на свята майже всі ласують мандаринами.

І це правильно, тому що вони не лише смачні та соковиті, а й багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти.

Адже всі ці речовини потрібні вашому організму для збереження здоров’я. Згадаємо декілька переваг, які ви отримаєте від вживання цих цитрусових.

Оберіг від захворювань

Насичений помаранчевий колір цитрусовим надають бета-каротин і бета-криптоксантин. Це антиоксиданти, що можуть знизити ризик розвитку деяких видів раку.

Організм перетворює їх на вітамін А, без якого неможливі адекватний імунний захист організму, добрий зір, нормальний фізичний розвиток людини.

У мандаринах бета-каротину і бета-криптоксантину трошки більше, ніж у апельсинах. Отже, хто хоче вирости наступного року трішки більше та стати міцнішим, ніж цього – їжте мандарини.

Мандарини – джерело вітаміну С, без якого імунна система не може працювати на повну силу. Він потрібен і для здоров’я шкіри, сприяє її регенерації, загоєнню ран.

Доведено, що краще засвоюється вітамін С той, що міститься у їжі, а не в добавках. Тому не забувайте взимку про мандарини.

Мандарин – плюс, холестерин – мінус

Мандарини – це джерело розчинної клітковини (харчових волокон), що подовжує відчуття ситості після їжі.

Також розчинні харчові волокна допомагають знизити рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), так званого поганого холестерину, оскільки він накопичується в кровоносних судинах та викликає проблеми з серцем.

Зниження рівня холестерину ЛПНЩ своєю чергою зменшує ризик серцевого нападу або інсульту.

Тиск і кістки будуть у нормі

Клітковина з мандаринів також допомагає впоратися з високим артеріальним тиском. Особливо, якщо тиск підвищується після солоної та жирної їжі, вживання алкоголю. Отже, після новорічного бенкету на десерт важливо з’їсти кілька мандаринів, а не тортик з тістечками.

Артеріальний тиск знижується ще й через калій, якого багато в мандаринах, він допомагає організму позбутися надлишку натрію (солі).

Окрім калію, в мандаринах є кальцій і магній. Люди, які отримують достатню кількість цих трьох мінералів, як правило, мають вищу мінеральну щільність кісток. Це означає, що їхні кістки міцніші та рідше ламаються.

Мандарини достатньо солодкі й не потребують додавання цукру при вживанні, в них немає жирів та досить низький вміст натрію. Ці плоди – ідеальний низькокалорійний перекус впродовж дня.

Один фрукт діаметром близько шести сантиметрів містить 47 калорій, 1 г білка, 12 г вуглеводів, 2 г клітковини та 9 г цукру.

Ці плоди чудово поєднуються як із іншими фруктами та овочами у салатах, так і з м’ясом курки чи рибою, м’яким сиром, горіхами.

Мандарин можна їсти окремо або додавати шматочками у смузі, каші та вівсяні пластівці, йогурт.

Коли закінчується сезон свіжих мандаринів, можна вживати консервовані плоди. Та перед купівлею мандаринових консервів прочитайте уважно етикетку. Мандарини краще обирати без цукру. Якщо написано, що плоди в сиропі, значить, там є чимало цукру.

Скільки мандаринів можна з’їсти?

Зловживати мандаринами не потрібно. Щоб отримати користь, а не заробити алергію, достатньо 200-300 г фруктів на день.

Мандарини у зимові місяці – чудовий вибір для здорової тарілки.

Косметолог радить для здоров’я шкіри вживати цитрусові, а також інші овочі та фрукти.