Новый год традиционно ассоциируется с елками, подарками под ними и мандаринами. Об этих зимних, но таких ярких фруктах, без которых зима – не зима, рассказывает врач-диетолог, к.м.н. Олег Швец.

Яркий оранжевый цвет и легкий цитрусовый аромат мандаринов – лучший антидепрессант. Они улучшают настроение и добавляют энергию. Вот почему в конце года мы все успеваем: и работу доделать, и праздничный стол накрыть, и всю ночь потом гулять и веселиться.

Мандарины слаще, чем их родственники апельсины и грейпфруты, а тем более лимоны. Кому-то и мандарины кажутся кислыми, но есть такие сорта, что кислоты почти не содержат, поэтому в праздники почти все лакомятся мандаринами.

И это правильно, потому что они не только вкусные и сочные, но и богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.

Ведь все эти вещества нужны вашему организму для сохранения здоровья. Вспомним несколько преимуществ, которые вы получите от употребления этих цитрусовых.

Оберег от заболеваний

Насыщенный оранжевый цвет цитрусовым придают бета-каротин и бета-криптоксантин. Это антиоксиданты, которые могут снизить риск развития некоторых видов рака.

Организм превращает их в витамин А, без которого невозможны адекватная иммунная защита организма, хорошее зрение, нормальное физическое развитие человека.

В мандаринах бета-каротина и бета-криптоксантина немного больше, чем в апельсинах. Итак, кто хочет вырасти в следующем году немного больше и стать крепче, чем в этом – ешьте мандарины.

Мандарины — источник витамина С, без которого иммунная система не может работать в полную силу. Он нужен и для здоровья кожи, способствует ее регенерации, заживлению ран.

Доказано, что лучше усваивается витамин С, содержащийся в пище, а не в добавках. Поэтому не забывайте зимой о мандаринах.

Мандарин – плюс, холестерин – минус

Мандарины – это источник растворимой клетчатки (пищевых волокон), продлевающий ощущение сытости после еды.

Также растворимые пищевые волокна помогают снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), так называемого плохого холестерина, поскольку он накапливается в кровеносных сосудах и вызывает проблемы с сердцем.

Снижение уровня холестерина ЛПНП в свою очередь уменьшает риск сердечного приступа или инсульта.

Давление и кости будут в норме

Клетчатка из мандаринов также помогает справиться с высоким артериальным давлением. Особенно, если давление повышается после соленой и жирной пищи, употребления алкоголя. Итак, после новогоднего пира на десерт важно съесть несколько мандаринов, а не тортик с пирожными.

Артериальное давление снижается еще и из-за калия, которого много в мандаринах, он помогает организму избавиться от избытка натрия (соли).

Кроме калия, в мандаринах есть кальций и магний. Люди, получающие достаточное количество этих трех минералов, обычно имеют высокую минеральную плотность костей. Это значит, что их кости крепче и реже ломаются.

Мандарины достаточно сладкие и не нуждаются в добавлении сахара при употреблении, в них нет жиров и достаточно низкое содержание натрия. Эти плоды – идеальный низкокалорийный перекус в течение дня.

Один фрукт диаметром около шести сантиметров содержит 47 калорий, 1 г белка, 12 г углеводов, 2 г клетчатки и 9 г сахара.

Эти плоды прекрасно сочетаются как с другими фруктами и овощами в салатах, так и с мясом курицы или рыбой, мягким сыром, орехами.

Мандарин можно есть отдельно или добавлять кусочками в смузи, каши и овсяные хлопья, йогурты.

Когда заканчивается сезон свежих мандаринов, можно употреблять консервированные плоды. Но перед покупкой мандариновых консервов внимательно прочитайте этикетку. Мандарины лучше выбирать без сахара. Если написано, что плоды в сиропе, значит, там есть немало сахара.

Сколько мандаринов можно съесть?

Злоупотреблять мандаринами не нужно. Чтобы извлечь пользу, а не заработать аллергию, достаточно 200-300 г фруктов в день.

Мандарины в зимние месяцы – отличный выбор для здоровой тарелки.

Косметолог советует для здоровья кожи употреблять цитрусовые, а также другие овощи и фрукты.