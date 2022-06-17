Приготувати найпростіший рецепт піци, не запекти її, а засмажити, запропонував відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

– Знаємо, що італійці цього не схвалять, але ми керувалися кількома умовами, щоб було смачно, швидко й максимально легко, – зазначає Євген.

Поради по приготуванню

Ми зробили найпростіше тісто, для якого використовували тільки борошно, воду, розпушувач і оливкове масло.

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Начинку приготуйте на свій смак. Ми об’єднали печериці, оливки, цибулю, томати і моцарелу. А ще буде дуже смачно, якщо додати різні види сиру і слайси груші, салямі, ананасів або шматочки запеченої курки з солодким перцем.

Як приготувати піцу на сковороді

Інгредієнти

Для тіста:

220 г борошна

1 ч. л. розпушувача

3 ст. л. оливкової олії (і додатково для смаження)

6-8 ст. л. води

Для соусу:

200 г томатів пелаті (або томати у власному соку)

2 зубчики часнику

1 ст. л. орегано

Для начинки:

100 г печериць

50 г оливок

½ ріпчастої цибулі

2 томати

1 ч. л. орегано

150 г моцарели твердої

Приготування:

Крок 1. Зробіть тісто і соус. У чашу кухонної машини засипте 220 г борошна, 1 ч.л. розпушувача, додайте 3 ст. л. оливкового масла і влийте 6-8 ст. л. води. Поставте насадку для вимішування тіста – Гак. Також можете замісити вручну тісто.

Після того, як воно придбає однорідну консистенцію, покладіть в холодильник на 20 хв відпочивати.

Одночасно з тестом зробіть соус до піци: покладіть в фуд-процесор 200 г томатів пелаті або томатів у власному соку, 2 зубчики часнику і 2 ст.л. сухий ореган. Якщо у вас немає фуд-процесора, скористайтеся занурювальним блендером.

Крок 2. Підготуйте начинку для піци. Візьміть серветку і витріть 100 г печериць, а потім дуже дрібно поріжте. Гриби краще не мити, щоб не було зайвої вологи. Ми хотіли, щоб печериці були дуже тонкі, тому скористалися спеціальною насадкою. Поріжте 50 г оливок кільцями, ½ цибулі тонкими півкільцями, а два томати невеликими шматочками. Моцарелу (150 г) натріть на тертці.

Крок 3. Вийміть тісто з холодильника і розкачайте на кухонній поверхні, посипаній борошном. У вас повинен вийти тонкий коло з діаметром, рівним діаметру дна вашої сковороді. У нас це близько 22 см і з такої кількості тесту виходить 2 піци.

Крок 4. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю оливкової олії і викладіть на неї розкачане тісто, обсмажуйте з одного боку протягом 4-5 хвилин на середньому вогні.

Крок 5. Зніміть сковороду з вогню і рясно змастіть основу для піци томатним соусом.

Крок 6. Викладіть на основу з соусом всі інгредієнти начинки й посипте тертою моцарелою. Поверніть сковороду на середній вогонь, закрийте кришкою і смажте ще 4-5 хвилин, поки сир не розплавиться. Слідкуйте, щоб нижній край тесту не підгорів, і при необхідності зменшіть вогонь до мінімуму.

Джерело: Євген Клопотенко