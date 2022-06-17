Приготовить самый простой рецепт пицы, не запечь ее, а зажарить, предложил известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

— Знаем, что итальянцы этого не одобрят, но мы руководствовались несколькими условиями, чтобы было вкусно, быстро и максимально легко, — отмечает Евгений.

Советы по приготовлению

Мы сделали самое простое тесто, для которого использовали только муку, воду, разрыхлитель и оливковое масло.

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Начинку приготовьте по своему вкусу. Мы объединили шампиньоны, оливки, лук, томаты и моцареллу. А еще будет очень вкусно, если добавить разные виды сыра и слайсы груши, салями, ананасов или кусочки запеченной курицы со сладким перцем.

Как приготовить пицу на сковороде

Ингредиенты

Для теста:

220 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

3 ст. л. оливкового масла (и дополнительно для жарки)

6-8 ст. л. воды

Для соуса:

200 г томатов пелати (или томаты в собственном соку)

2 зубчика чеснока

1 ст. л. орегано

Для начинки:

100 г шампиньонов

50 г оливок

½ репчатого лука

2 томата

1 ч. л. орегано

150 г моцареллы твердой

Приготовление:

Шаг 1. Сделайте тесто и соус. В чашу кухонной машины засыпьте 220 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, добавьте 3 ст. л. оливкового масла и влейте 6-8 ст. л. воды. Поставьте насадку для вымешивания теста – Крюк. Также можете замесить вручную тесто. После того, как оно приобретет однородную консистенцию, положите в холодильник на 20 мин отдыхать. Одновременно с тестом сделайте соус до пиццы: положите в фуд-процессор 200 г томатов пелати или томатов в собственном соку, 2 зубчика чеснока и 2 ст. л. сухой ореган. Если у вас нет фуд-процессора, воспользуйтесь погружным блендером.

Шаг 2. Подготовьте начинку для пиццы. Возьмите салфетку и оботрите 100 г шампиньонов, а затем очень мелко порежьте. Грибы лучше не мыть, чтобы не было лишней влаги. Мы хотели, чтобы шампиньоны были очень тонки, поэтому воспользовались специальной насадкой фуд-процессора. Порежьте 50 г оливок кольцами, ½ лука тонкими полукольцами, а два томата небольшими кусочками. Моцареллу (150 г) натрите на терке.

Шаг 3. Извлеките тесто из холодильника и раскатайте на кухонной поверхности, посыпанной мукой. У вас должен получиться тонкий круг с диаметром, равным диаметру дна вашей сковороде. У нас это около 22 см и из такого количества теста выходит 2 пиццы.

Шаг 4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла и выложите на нее раскатанное тесто, обжаривайте с одной стороны в течение 4-5 минут на среднем огне.

Шаг 5. Снимите сковороду с огня и обильно смажьте основу для пиццы томатным соусом.

Шаг 6. Выложите на основание с соусом все ингредиенты начинки и посыпьте тертой моцареллой. Поверните сковороду на средний огонь, закройте крышкой и жарьте еще 4-5 минут, пока творог не расплавится. Следите, чтобы нижний край теста не подгорел, и при необходимости убавьте огонь до минимума.

Источник: Евгений Клопотенко