Приготовить самый простой рецепт пицы, не запечь ее, а зажарить, предложил известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
— Знаем, что итальянцы этого не одобрят, но мы руководствовались несколькими условиями, чтобы было вкусно, быстро и максимально легко, — отмечает Евгений.
Советы по приготовлению
Мы сделали самое простое тесто, для которого использовали только муку, воду, разрыхлитель и оливковое масло.
Начинку приготовьте по своему вкусу. Мы объединили шампиньоны, оливки, лук, томаты и моцареллу. А еще будет очень вкусно, если добавить разные виды сыра и слайсы груши, салями, ананасов или кусочки запеченной курицы со сладким перцем.
Как приготовить пицу на сковороде
Ингредиенты
Для теста:
- 220 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 3 ст. л. оливкового масла (и дополнительно для жарки)
- 6-8 ст. л. воды
Для соуса:
- 200 г томатов пелати (или томаты в собственном соку)
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. орегано
Для начинки:
- 100 г шампиньонов
- 50 г оливок
- ½ репчатого лука
- 2 томата
- 1 ч. л. орегано
- 150 г моцареллы твердой
Приготовление:
Шаг 1. Сделайте тесто и соус. В чашу кухонной машины засыпьте 220 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, добавьте 3 ст. л. оливкового масла и влейте 6-8 ст. л. воды. Поставьте насадку для вымешивания теста – Крюк. Также можете замесить вручную тесто.
После того, как оно приобретет однородную консистенцию, положите в холодильник на 20 мин отдыхать.
Одновременно с тестом сделайте соус до пиццы: положите в фуд-процессор 200 г томатов пелати или томатов в собственном соку, 2 зубчика чеснока и 2 ст. л. сухой ореган. Если у вас нет фуд-процессора, воспользуйтесь погружным блендером.
Шаг 2. Подготовьте начинку для пиццы. Возьмите салфетку и оботрите 100 г шампиньонов, а затем очень мелко порежьте. Грибы лучше не мыть, чтобы не было лишней влаги. Мы хотели, чтобы шампиньоны были очень тонки, поэтому воспользовались специальной насадкой фуд-процессора. Порежьте 50 г оливок кольцами, ½ лука тонкими полукольцами, а два томата небольшими кусочками. Моцареллу (150 г) натрите на терке.
Шаг 3. Извлеките тесто из холодильника и раскатайте на кухонной поверхности, посыпанной мукой. У вас должен получиться тонкий круг с диаметром, равным диаметру дна вашей сковороде. У нас это около 22 см и из такого количества теста выходит 2 пиццы.
Шаг 4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла и выложите на нее раскатанное тесто, обжаривайте с одной стороны в течение 4-5 минут на среднем огне.
Шаг 5. Снимите сковороду с огня и обильно смажьте основу для пиццы томатным соусом.
Шаг 6. Выложите на основание с соусом все ингредиенты начинки и посыпьте тертой моцареллой. Поверните сковороду на средний огонь, закройте крышкой и жарьте еще 4-5 минут, пока творог не расплавится. Следите, чтобы нижний край теста не подгорел, и при необходимости убавьте огонь до минимума.
Источник: Евгений Клопотенко