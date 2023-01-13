Новорічні свята – це не лише період веселощів та зустрічі з друзями, а й поїдання великої кількості їжі. Святкові застілля завжди супроводжуються майонезними салатами, алкоголем та смаженими стравами.

Тому після святкового періоду ми спостерігаємо неприємні зміни у шкірі: її стан погіршується, зʼявляються висипання, тіло стає мʼяким.

Проте панікувати не варто! Факти ICTV поспілкувалися з лікарем-дерматологом, косметологом, членом УАЛДВК Дарією Тіщенко та зʼясували, як правильно доглядати за шкірою обличчя та тіла після свят.

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Очищення шкіри

За словами лікаря, одна із найпоширеніших проблем – це висипання на обличчі та тілі після свят. Головними винуватцями цього є надлишок вуглеводів, величезна кількість солодощів та алкогольні напої, які псують стан шкіри.

– Цукор прискорює синтез інсуліну і провокує запальні процеси та активне виділення себуму (шкірного сала). Усе це створює умови, сприятливі для появи акне, – каже Тіщенко.

Як бути та що робити?

Перше, що радить лікар-косметолог, це використовувати гелі з антибактеріальною дією. Також важливо перейти на здорове харчування та налагодити сон.

– До речі, протизапальний та антибактеріальний ефект зможе забезпечити саліцилова кислота, – радить лікар.

Але якщо ваша шкіра суха та є прищі, використання саліцилової кислоти – радше виняток, ніж правило. З цим інгредієнтом варто бути обережним!

– Щоби не пересушити шкіру, краще оберіть засоби з пробіотичним ефектом та м’якою скрабувальною дією, – додає Тіщенко.

Тонізація та зволоження шкіри

Щоби позбутися сухості, лущення та почервоніння шкіри, обов’язково використовуйте безспиртовий або трав’яний тонік.

За словами лікаря, для зволоження шкіри потрібно відновити водний баланс: пити багато рідини, чай без цукру або воду з імбиром.

– Також використовувати засоби з гіалуроновою кислотою, колагеном, еластином, скваленом, амінокислотами, пептидами, екстрактами морських водоростей, бетаїном, гліцерином, Д-пантенолом, екстрактом алое і, як результат, стан шкіри швидко покращиться! – радить Тіщенко.

Приводимо тіло у норму

Після зимових свят страждає не тільки шкіра, а й фігура: з’являються зайві кілограми, шкіра стає в’ялою, ми помічаємо небажані набряки. За словами Тіщенко, не потрібно різко сідати на дієту або взагалі відмовлятися від їжі!

Щоби привести тіло у форму, лікар радить використати детокс-програму:

повністю виключити алкоголь;

перейти на трав’яні чаї;

займатися спортом, йогою, робити ранкову зарядку;

відвідати курс масажів для тіла;

записатися на заняття в басейні;

обов’язково налагодити режим сну!

Процедури в кабінеті у лікаря-косметолога та професійний домашній догляд

– Після завершення свят ви можете записатися до лікаря-косметолога не тільки на діагностику стану шкіри, а й на процедури з відновлення якості шкіри, – зазначає лікар-косметолог.

За словами Тіщенко, це можуть бути догляди чи будь-які ін’єкційні процедури, пілінг, апаратні чи ручні масажі!

Як бачимо, є безліч способів привести шкіру та тіло в порядок після новорічних свят, головне – правильний підхід та регулярність.