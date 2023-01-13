Новорічні свята – це не лише період веселощів та зустрічі з друзями, а й поїдання великої кількості їжі. Святкові застілля завжди супроводжуються майонезними салатами, алкоголем та смаженими стравами.
Тому після святкового періоду ми спостерігаємо неприємні зміни у шкірі: її стан погіршується, зʼявляються висипання, тіло стає мʼяким.
Проте панікувати не варто! Факти ICTV поспілкувалися з лікарем-дерматологом, косметологом, членом УАЛДВК Дарією Тіщенко та зʼясували, як правильно доглядати за шкірою обличчя та тіла після свят.
Очищення шкіри
За словами лікаря, одна із найпоширеніших проблем – це висипання на обличчі та тілі після свят. Головними винуватцями цього є надлишок вуглеводів, величезна кількість солодощів та алкогольні напої, які псують стан шкіри.
– Цукор прискорює синтез інсуліну і провокує запальні процеси та активне виділення себуму (шкірного сала). Усе це створює умови, сприятливі для появи акне, – каже Тіщенко.
Як бути та що робити?
Перше, що радить лікар-косметолог, це використовувати гелі з антибактеріальною дією. Також важливо перейти на здорове харчування та налагодити сон.
– До речі, протизапальний та антибактеріальний ефект зможе забезпечити саліцилова кислота, – радить лікар.
Але якщо ваша шкіра суха та є прищі, використання саліцилової кислоти – радше виняток, ніж правило. З цим інгредієнтом варто бути обережним!
– Щоби не пересушити шкіру, краще оберіть засоби з пробіотичним ефектом та м’якою скрабувальною дією, – додає Тіщенко.
Тонізація та зволоження шкіри
Щоби позбутися сухості, лущення та почервоніння шкіри, обов’язково використовуйте безспиртовий або трав’яний тонік.
За словами лікаря, для зволоження шкіри потрібно відновити водний баланс: пити багато рідини, чай без цукру або воду з імбиром.
– Також використовувати засоби з гіалуроновою кислотою, колагеном, еластином, скваленом, амінокислотами, пептидами, екстрактами морських водоростей, бетаїном, гліцерином, Д-пантенолом, екстрактом алое і, як результат, стан шкіри швидко покращиться! – радить Тіщенко.
Приводимо тіло у норму
Після зимових свят страждає не тільки шкіра, а й фігура: з’являються зайві кілограми, шкіра стає в’ялою, ми помічаємо небажані набряки. За словами Тіщенко, не потрібно різко сідати на дієту або взагалі відмовлятися від їжі!
Щоби привести тіло у форму, лікар радить використати детокс-програму:
- повністю виключити алкоголь;
- перейти на трав’яні чаї;
- займатися спортом, йогою, робити ранкову зарядку;
- відвідати курс масажів для тіла;
- записатися на заняття в басейні;
- обов’язково налагодити режим сну!
Процедури в кабінеті у лікаря-косметолога та професійний домашній догляд
– Після завершення свят ви можете записатися до лікаря-косметолога не тільки на діагностику стану шкіри, а й на процедури з відновлення якості шкіри, – зазначає лікар-косметолог.
За словами Тіщенко, це можуть бути догляди чи будь-які ін’єкційні процедури, пілінг, апаратні чи ручні масажі!
Як бачимо, є безліч способів привести шкіру та тіло в порядок після новорічних свят, головне – правильний підхід та регулярність.