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Після новорічного застілля: як доглядати за шкірою обличчя та тіла

13 Січня 2023, 13:23
Владислава Ткаченко Редакторка сайту Дарія Тіщенко лікар-дерматолог, косметолог
Після новорічного застілля: як доглядати за шкірою обличчя та тіла
Джерело: Depositphotos

Новорічні свята – це не лише період веселощів та зустрічі з друзями, а й поїдання великої кількості їжі. Святкові застілля завжди супроводжуються майонезними салатами, алкоголем та смаженими стравами.

Тому після святкового періоду ми спостерігаємо неприємні зміни у шкірі: її стан погіршується, зʼявляються висипання, тіло стає мʼяким.

Проте панікувати не варто! Факти ICTV поспілкувалися з лікарем-дерматологом, косметологом, членом УАЛДВК Дарією Тіщенко та зʼясували, як правильно доглядати за шкірою обличчя та тіла після свят. 

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Очищення шкіри

За словами лікаря, одна із найпоширеніших проблем – це висипання на обличчі та тілі після свят. Головними винуватцями цього є надлишок вуглеводів, величезна кількість солодощів та алкогольні напої, які псують стан шкіри.

– Цукор прискорює синтез інсуліну і провокує запальні процеси та активне виділення себуму (шкірного сала). Усе це створює умови, сприятливі для появи акне, – каже Тіщенко. 

Як бути та що робити?

Перше, що радить лікар-косметолог, це використовувати гелі з антибактеріальною дією. Також важливо перейти на здорове харчування та налагодити сон.

– До речі, протизапальний та антибактеріальний ефект зможе забезпечити саліцилова кислота, – радить лікар. 

Але якщо ваша шкіра суха та є прищі, використання саліцилової кислоти – радше виняток, ніж правило. З цим інгредієнтом варто бути обережним!

– Щоби не пересушити шкіру, краще оберіть засоби з пробіотичним ефектом та м’якою скрабувальною дією, – додає Тіщенко. 

Тонізація та зволоження шкіри 

догляд за шкірою

Фото: Depositphotos

Щоби позбутися сухості, лущення та почервоніння шкіри, обов’язково використовуйте безспиртовий або трав’яний тонік.

За словами лікаря, для зволоження шкіри потрібно відновити водний баланс: пити багато рідини, чай без цукру або воду з імбиром.

– Також використовувати засоби з гіалуроновою кислотою, колагеном, еластином, скваленом, амінокислотами, пептидами, екстрактами морських водоростей, бетаїном, гліцерином, Д-пантенолом, екстрактом алое і, як результат, стан шкіри швидко покращиться! – радить Тіщенко.

Приводимо тіло у норму

Після зимових свят страждає не тільки шкіра, а й фігура: з’являються зайві кілограми, шкіра стає в’ялою, ми помічаємо небажані набряки. За словами Тіщенко, не потрібно різко сідати на дієту або взагалі відмовлятися від їжі!

Щоби привести тіло у форму, лікар радить використати детокс-програму:

  • повністю виключити алкоголь;
  • перейти на трав’яні чаї;
  • займатися спортом, йогою, робити ранкову зарядку;
  • відвідати курс масажів для тіла;
  • записатися на заняття в басейні;
  • обов’язково налагодити режим сну!
Спорт

Фото: Unsplash

Процедури в кабінеті у лікаря-косметолога та професійний домашній догляд 

– Після завершення свят ви можете записатися до лікаря-косметолога не тільки на діагностику стану шкіри, а й на процедури з відновлення якості шкіри, – зазначає лікар-косметолог.

За словами Тіщенко, це можуть бути догляди чи будь-які ін’єкційні процедури, пілінг, апаратні чи ручні масажі!

Як бачимо, є безліч способів привести шкіру та тіло в порядок після новорічних свят, головне – правильний підхід та регулярність.

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Теги
здорова їжа косметологія Краса Новорічні свята Проблемна шкіра
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