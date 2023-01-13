Новогодние праздники — это не только период веселья и встречи с друзьями, но и поедание большого количества пищи. Праздничные застолья всегда сопровождаются майонезными салатами, алкоголем и жареными блюдами.

Поэтому по завершении праздничного периода мы наблюдаем неприятные изменения в коже: ее состояние ухудшается, появляются высыпания, тело становится мягким.

Однако паниковать не стоит! Факты ICTV пообщались с врачом-дерматологом, косметологом, членом УАВДВК Дарьей Тищенко и выяснили, как правильно ухаживать за кожей лица и тела после праздников.

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Очищение кожи

По словам врача, одна из распространенных проблем — это высыпания на лице и теле после праздников. Главный виновник этого — избыток углеводов, огромное количество сладостей и алкогольные напитки, которые портят состояние кожи.

— Сахар ускоряет синтез инсулина и провоцирует воспалительные процессы и активное выделение себума (кожного сала). Все это создает условия, благоприятные для появления акне, — говорит Тищенко.

Как быть и что делать?

Первое, что советует врач-косметолог, это использовать гели с антибактериальным действием. Также важно перейти на здоровое питание и наладить сон.

— Кстати, противовоспалительный и антибактериальный эффект сможет обеспечить салициловая кислота, — советует врач.

Но если ваша кожа сухая и есть прыщи, использование салициловой кислоты — скорее исключение, чем правило. С этим ингредиентом стоит быть осторожным!

— Чтобы не пересушить кожу, лучше выберите средства с пробиотическим эффектом и мягким скрабирующим действием, — добавляет Тищенко.

Тонизирование и увлажнение кожи

Чтобы избавиться от сухости, шелушения и покраснения кожи, обязательно используйте бесспиртовой или травяной тоник.

По словам врача, для увлажнения кожи нужно восстановить водный баланс: пить много жидкости, чай без сахара или воду с имбирем.

— Использовать средства с гиалуроновой кислотой, коллагеном, эластином, скваленом, аминокислотами, пептидами, экстрактами морских водорослей, бетаином, глицерином, Д-пантенолом, экстрактом алоэ и, как результат, состояние кожи быстро улучшится! — советует Тищенко.

Проводим тело в норму

После зимних праздников страдает не только кожа, но и фигура: появляются лишние килограммы, кожа становится дряблой, мы замечаем нежелательные отеки. По словам Тищенко, не нужно резко садиться на диету или вообще отказываться от еды!

Чтобы привести тело в форму, врач советует использовать детокс-программу:

полностью исключить алкоголь;

перейти на травяные чаи;

заниматься спортом, йогой, делать утреннюю зарядку;

посетить курс массажей для тела;

записаться на занятия в бассейн;

обязательно наладить режим сна!

Процедуры в кабинете врача-косметолога и профессиональный домашний уход

— После завершения праздников вы можете записаться к врачу-косметологу не только на диагностику состояния кожи, но и на процедуры по восстановлению качества кожи, — отмечает врач-косметолог.

По словам Тищенко, это могут быть уходы или любые инъекционные процедуры, пилинг, аппаратные или ручные массажи!

Как видим, есть множество способов привести кожу и тело в порядок после новогодних праздников, главное — правильный подход и регулярность.