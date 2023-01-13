Новогодние праздники — это не только период веселья и встречи с друзьями, но и поедание большого количества пищи. Праздничные застолья всегда сопровождаются майонезными салатами, алкоголем и жареными блюдами.
Поэтому по завершении праздничного периода мы наблюдаем неприятные изменения в коже: ее состояние ухудшается, появляются высыпания, тело становится мягким.
Однако паниковать не стоит! Факты ICTV пообщались с врачом-дерматологом, косметологом, членом УАВДВК Дарьей Тищенко и выяснили, как правильно ухаживать за кожей лица и тела после праздников.
Очищение кожи
По словам врача, одна из распространенных проблем — это высыпания на лице и теле после праздников. Главный виновник этого — избыток углеводов, огромное количество сладостей и алкогольные напитки, которые портят состояние кожи.
— Сахар ускоряет синтез инсулина и провоцирует воспалительные процессы и активное выделение себума (кожного сала). Все это создает условия, благоприятные для появления акне, — говорит Тищенко.
Как быть и что делать?
Первое, что советует врач-косметолог, это использовать гели с антибактериальным действием. Также важно перейти на здоровое питание и наладить сон.
— Кстати, противовоспалительный и антибактериальный эффект сможет обеспечить салициловая кислота, — советует врач.
Но если ваша кожа сухая и есть прыщи, использование салициловой кислоты — скорее исключение, чем правило. С этим ингредиентом стоит быть осторожным!
— Чтобы не пересушить кожу, лучше выберите средства с пробиотическим эффектом и мягким скрабирующим действием, — добавляет Тищенко.
Тонизирование и увлажнение кожи
Чтобы избавиться от сухости, шелушения и покраснения кожи, обязательно используйте бесспиртовой или травяной тоник.
По словам врача, для увлажнения кожи нужно восстановить водный баланс: пить много жидкости, чай без сахара или воду с имбирем.
— Использовать средства с гиалуроновой кислотой, коллагеном, эластином, скваленом, аминокислотами, пептидами, экстрактами морских водорослей, бетаином, глицерином, Д-пантенолом, экстрактом алоэ и, как результат, состояние кожи быстро улучшится! — советует Тищенко.
Проводим тело в норму
После зимних праздников страдает не только кожа, но и фигура: появляются лишние килограммы, кожа становится дряблой, мы замечаем нежелательные отеки. По словам Тищенко, не нужно резко садиться на диету или вообще отказываться от еды!
Чтобы привести тело в форму, врач советует использовать детокс-программу:
- полностью исключить алкоголь;
- перейти на травяные чаи;
- заниматься спортом, йогой, делать утреннюю зарядку;
- посетить курс массажей для тела;
- записаться на занятия в бассейн;
- обязательно наладить режим сна!
Процедуры в кабинете врача-косметолога и профессиональный домашний уход
— После завершения праздников вы можете записаться к врачу-косметологу не только на диагностику состояния кожи, но и на процедуры по восстановлению качества кожи, — отмечает врач-косметолог.
По словам Тищенко, это могут быть уходы или любые инъекционные процедуры, пилинг, аппаратные или ручные массажи!
Как видим, есть множество способов привести кожу и тело в порядок после новогодних праздников, главное — правильный подход и регулярность.