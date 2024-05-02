Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Фото Їжа

Салати з пекінської капусти: 5 рецептів з майонезом та без нього

2 Травня 2024, 11:00
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Салат з пекінською капустою без майонезу

Салати з пекінської капусти актуальні у будь-яку пору року!

Пекінська капуста, з її хрусткою текстурою та ніжним смаком, відома своєю універсальністю. Одним із найпопулярніших та здорових способів використання цього овочу є приготування салатів.

Отже, ділимося рецептами апетитних салатів з пекінської капусти, які точно зроблять ваш раціон більш смачним та корисними.

Салат з пекінської капусти та кукурудзи

Майонез у рецепті можна замінити натуральним йогуртом без добавок.

Салат з пекінською капустою з кукурудзою

Інгредієнти:

  • пекінська капуста – 700 г
  • кукурудза – 1 баночка
  • фіолетова цибуля – 1 шт. +2 ст. л. соку лимона та 0,5 ч. л. цукру
  • печериці смажені або мариновані – 150 г
  • свіжий огірок – 1-2 шт.
  • броколі варена – 100 г
  • зелень – до смаку
  • майонез – 130 г
  • гірчиця – 1 ч. л.
  • сіль, перець – до смаку

Як приготувати смачний салат з пекінської капусти та кукурудзи:

  1. Спочатку приготуємо соус і помістимо його у холодильник, щоб гарно охолов. До майонезу додаємо гірчицю, сіль та перець. Перемішуємо.
  2. Цибулину чистимо, тонко нарізаємо, заливаємо соком лимона з цукром і залишаємо маринуватися на 15 хвилин.
  3. У миску викладаємо: нашатковану пекінську капусту, кукурудзу, нарізані пластинками печериці та кружальця огірків. Перемішуємо.
  4. Потім додаємо у салат нарізану зелень, мариновану цибулю та варену броколі. Ще раз акуратно перемішуємо.
  5. Перед подачею до столу заправляємо смачний салат з пекінською капустою майонезним соусом.
Читайте також:
Чи можна тушкувати пекінську капустуЧи можна тушкувати пекінську капусту і як це зробити

Легкий салат з пекінської капусти

Заправляйте салат заправкою безпосередньо перед подачею до столу.

Інгредієнти:

  • пекінська капуста – 500 г
  • перець солодкий – 1 шт.
  • перець чилі – до смаку
  • зелена цибуля та зелень – до смаку
  • огірок свіжий – 1 шт.
  • кунжут обсмажений – 1 ст. л.
  • оливкова олія, сік лимона, сіль, прованські трави – до смаку

Як приготувати легкий салат з пекінської капусти:

  1. До нашаткованої капусти додаємо натертий огірок.
  2. Потім додаємо нарізаний солодкий перець та перець чилі, зелену цибулю та зелень.
  3. Оливкову олію змішуємо з соком лимона, сіллю та прованськими травами.
  4. Салат поливаємо отриманою заправкою і прикрашаємо кунжутом.

Салат з пекінської капусти з куркою

Замість вареного курячого філе в салат можна додати запечене філе або варено-копчене.

Салат з пекінською капустою з куркою

Інгредієнти:

  • пекінська капуста – 400 г
  • варене куряче філе 1 шт. (350 г)
  • помідори чері – 150 г
  • фіолетова цибуля маринована – 1 шт.
  • огірок свіжий – 1 шт.
  • кріп чи петрушка – до смаку
  • кунжут – 1-2 ч. л.
  • сіль, перець, олія для заправки – до смаку

Як приготувати салат з пекінської капусти з куркою:

  1. До нарізаної капусти додаємо розрізані навпіл помідори чері, нарізані кружальцями огірки та нарізану соломкою курку. Усе перемішуємо.
  2. Потім викладаємо мариновану цибулю, нарізану зелень та кунжут.
  3. Заправляємо салат заправкою з олії, солі та перцю. Смачного!
Читайте також:
Салат з авокадо і фетоюСалати з авокадо: 5 яскравих рецептів до свята

Салат з пекінської капусти та моркви по-корейськи

Якщо у вас, при приготуванні салату є й інші овочі, не зайві у ньому буде огірок та солодкий перець.

Салат з пекінською капустою з морквою по-корейськи

Інгредієнти:

  • пекінська капуста – 400 г
  • морква по-корейськи – 120 г
  • кунжут білий та чорний – 1 ст. л.
  • бальзамічний оцет, сіль, оливкова олія – до смаку

Як приготувати салат з пекінської капусти та моркви по-корейськи:

  1. До нашаткованої капусти додаємо моркву та злегка розтираємо.
  2. Потім заправляємо салат заправкою з бальзамічного оцту, солі та олії.
  3. Посипаємо салат двома видами кунжуту та подаємо до столу.

Салат з пекінської капусти з креветками

Салат дуже смачний саме з креветками, але можна замість них покласти у салат нарізані кубиками крабові палички.

Салат з пекінською капустою з креветками

Інгредієнти:

  • пекінська капуста – 500 г
  • креветки варені почищені – 200 г
  • огірок – 1 шт.
  • моцарела – 70 г
  • зелень – до смаку
  • сіль, перець – до смаку
  • майонез – до смаку

Як приготувати салат з пекінської капусти з креветками:

  1. Капусту шаткуємо та викладаємо у миску.
  2. Додаємо натерту на середній тертці моцарелу, креветки та дрібно нарізану зелень.
  3. Салат солимо, перчимо, заправляємо майонезом перемішуємо. Смачного!
Читайте також:
Салат Великоднє яйцеСалаты на Пасху 2024: три аппетитных рецепта

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

Теги
Кулінарні рецепти Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь