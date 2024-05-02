Салати з пекінської капусти актуальні у будь-яку пору року!

Пекінська капуста, з її хрусткою текстурою та ніжним смаком, відома своєю універсальністю. Одним із найпопулярніших та здорових способів використання цього овочу є приготування салатів.

Отже, ділимося рецептами апетитних салатів з пекінської капусти, які точно зроблять ваш раціон більш смачним та корисними.

Салат з пекінської капусти та кукурудзи

Майонез у рецепті можна замінити натуральним йогуртом без добавок.

Інгредієнти:

пекінська капуста – 700 г

кукурудза – 1 баночка

фіолетова цибуля – 1 шт. +2 ст. л. соку лимона та 0,5 ч. л. цукру

печериці смажені або мариновані – 150 г

свіжий огірок – 1-2 шт.

броколі варена – 100 г

зелень – до смаку

майонез – 130 г

гірчиця – 1 ч. л.

сіль, перець – до смаку

Як приготувати смачний салат з пекінської капусти та кукурудзи:

Спочатку приготуємо соус і помістимо його у холодильник, щоб гарно охолов. До майонезу додаємо гірчицю, сіль та перець. Перемішуємо. Цибулину чистимо, тонко нарізаємо, заливаємо соком лимона з цукром і залишаємо маринуватися на 15 хвилин. У миску викладаємо: нашатковану пекінську капусту, кукурудзу, нарізані пластинками печериці та кружальця огірків. Перемішуємо. Потім додаємо у салат нарізану зелень, мариновану цибулю та варену броколі. Ще раз акуратно перемішуємо. Перед подачею до столу заправляємо смачний салат з пекінською капустою майонезним соусом.

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Легкий салат з пекінської капусти

Заправляйте салат заправкою безпосередньо перед подачею до столу.

Інгредієнти:

пекінська капуста – 500 г

перець солодкий – 1 шт.

перець чилі – до смаку

зелена цибуля та зелень – до смаку

огірок свіжий – 1 шт.

кунжут обсмажений – 1 ст. л.

оливкова олія, сік лимона, сіль, прованські трави – до смаку

Як приготувати легкий салат з пекінської капусти:

До нашаткованої капусти додаємо натертий огірок. Потім додаємо нарізаний солодкий перець та перець чилі, зелену цибулю та зелень. Оливкову олію змішуємо з соком лимона, сіллю та прованськими травами. Салат поливаємо отриманою заправкою і прикрашаємо кунжутом.

Салат з пекінської капусти з куркою

Замість вареного курячого філе в салат можна додати запечене філе або варено-копчене.

Інгредієнти:

пекінська капуста – 400 г

варене куряче філе 1 шт. (350 г)

помідори чері – 150 г

фіолетова цибуля маринована – 1 шт.

огірок свіжий – 1 шт.

кріп чи петрушка – до смаку

кунжут – 1-2 ч. л.

сіль, перець, олія для заправки – до смаку

Як приготувати салат з пекінської капусти з куркою:

До нарізаної капусти додаємо розрізані навпіл помідори чері, нарізані кружальцями огірки та нарізану соломкою курку. Усе перемішуємо. Потім викладаємо мариновану цибулю, нарізану зелень та кунжут. Заправляємо салат заправкою з олії, солі та перцю. Смачного!

Салат з пекінської капусти та моркви по-корейськи

Якщо у вас, при приготуванні салату є й інші овочі, не зайві у ньому буде огірок та солодкий перець.

Інгредієнти:

пекінська капуста – 400 г

морква по-корейськи – 120 г

кунжут білий та чорний – 1 ст. л.

бальзамічний оцет, сіль, оливкова олія – до смаку

Як приготувати салат з пекінської капусти та моркви по-корейськи:

До нашаткованої капусти додаємо моркву та злегка розтираємо. Потім заправляємо салат заправкою з бальзамічного оцту, солі та олії. Посипаємо салат двома видами кунжуту та подаємо до столу.

Салат з пекінської капусти з креветками

Салат дуже смачний саме з креветками, але можна замість них покласти у салат нарізані кубиками крабові палички.

Інгредієнти:

пекінська капуста – 500 г

креветки варені почищені – 200 г

огірок – 1 шт.

моцарела – 70 г

зелень – до смаку

сіль, перець – до смаку

майонез – до смаку

Як приготувати салат з пекінської капусти з креветками:

Капусту шаткуємо та викладаємо у миску. Додаємо натерту на середній тертці моцарелу, креветки та дрібно нарізану зелень. Салат солимо, перчимо, заправляємо майонезом перемішуємо. Смачного!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.