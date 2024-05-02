Салати з пекінської капусти актуальні у будь-яку пору року!
Пекінська капуста, з її хрусткою текстурою та ніжним смаком, відома своєю універсальністю. Одним із найпопулярніших та здорових способів використання цього овочу є приготування салатів.
Отже, ділимося рецептами апетитних салатів з пекінської капусти, які точно зроблять ваш раціон більш смачним та корисними.
Салат з пекінської капусти та кукурудзи
Майонез у рецепті можна замінити натуральним йогуртом без добавок.
Інгредієнти:
- пекінська капуста – 700 г
- кукурудза – 1 баночка
- фіолетова цибуля – 1 шт. +2 ст. л. соку лимона та 0,5 ч. л. цукру
- печериці смажені або мариновані – 150 г
- свіжий огірок – 1-2 шт.
- броколі варена – 100 г
- зелень – до смаку
- майонез – 130 г
- гірчиця – 1 ч. л.
- сіль, перець – до смаку
Як приготувати смачний салат з пекінської капусти та кукурудзи:
- Спочатку приготуємо соус і помістимо його у холодильник, щоб гарно охолов. До майонезу додаємо гірчицю, сіль та перець. Перемішуємо.
- Цибулину чистимо, тонко нарізаємо, заливаємо соком лимона з цукром і залишаємо маринуватися на 15 хвилин.
- У миску викладаємо: нашатковану пекінську капусту, кукурудзу, нарізані пластинками печериці та кружальця огірків. Перемішуємо.
- Потім додаємо у салат нарізану зелень, мариновану цибулю та варену броколі. Ще раз акуратно перемішуємо.
- Перед подачею до столу заправляємо смачний салат з пекінською капустою майонезним соусом.
Легкий салат з пекінської капусти
Заправляйте салат заправкою безпосередньо перед подачею до столу.
Інгредієнти:
- пекінська капуста – 500 г
- перець солодкий – 1 шт.
- перець чилі – до смаку
- зелена цибуля та зелень – до смаку
- огірок свіжий – 1 шт.
- кунжут обсмажений – 1 ст. л.
- оливкова олія, сік лимона, сіль, прованські трави – до смаку
Як приготувати легкий салат з пекінської капусти:
- До нашаткованої капусти додаємо натертий огірок.
- Потім додаємо нарізаний солодкий перець та перець чилі, зелену цибулю та зелень.
- Оливкову олію змішуємо з соком лимона, сіллю та прованськими травами.
- Салат поливаємо отриманою заправкою і прикрашаємо кунжутом.
Салат з пекінської капусти з куркою
Замість вареного курячого філе в салат можна додати запечене філе або варено-копчене.
Інгредієнти:
- пекінська капуста – 400 г
- варене куряче філе 1 шт. (350 г)
- помідори чері – 150 г
- фіолетова цибуля маринована – 1 шт.
- огірок свіжий – 1 шт.
- кріп чи петрушка – до смаку
- кунжут – 1-2 ч. л.
- сіль, перець, олія для заправки – до смаку
Як приготувати салат з пекінської капусти з куркою:
- До нарізаної капусти додаємо розрізані навпіл помідори чері, нарізані кружальцями огірки та нарізану соломкою курку. Усе перемішуємо.
- Потім викладаємо мариновану цибулю, нарізану зелень та кунжут.
- Заправляємо салат заправкою з олії, солі та перцю. Смачного!
Салат з пекінської капусти та моркви по-корейськи
Якщо у вас, при приготуванні салату є й інші овочі, не зайві у ньому буде огірок та солодкий перець.
Інгредієнти:
- пекінська капуста – 400 г
- морква по-корейськи – 120 г
- кунжут білий та чорний – 1 ст. л.
- бальзамічний оцет, сіль, оливкова олія – до смаку
Як приготувати салат з пекінської капусти та моркви по-корейськи:
- До нашаткованої капусти додаємо моркву та злегка розтираємо.
- Потім заправляємо салат заправкою з бальзамічного оцту, солі та олії.
- Посипаємо салат двома видами кунжуту та подаємо до столу.
Салат з пекінської капусти з креветками
Салат дуже смачний саме з креветками, але можна замість них покласти у салат нарізані кубиками крабові палички.
Інгредієнти:
- пекінська капуста – 500 г
- креветки варені почищені – 200 г
- огірок – 1 шт.
- моцарела – 70 г
- зелень – до смаку
- сіль, перець – до смаку
- майонез – до смаку
Як приготувати салат з пекінської капусти з креветками:
- Капусту шаткуємо та викладаємо у миску.
- Додаємо натерту на середній тертці моцарелу, креветки та дрібно нарізану зелень.
- Салат солимо, перчимо, заправляємо майонезом перемішуємо. Смачного!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.