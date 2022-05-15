Сало – найпопулярніший український продукт. Навколо нього точаться суперечливі дискусії: корисне воно чи шкідливе, потрібно його вживати чи краще відмовитися.

Лікар Галина Похмурська розказала, чим корисне сало, а які факти про нього є міфами.

Кажуть, що від сала товстіють. Проте не від самого сала, а від надмірного його споживання. І це стосується будь-яких продуктів, навіть дієтичних. Щоб не погладшати, потрібно їсти сало маленькими порціями раз на день. Добова норма сала для дорослого – 9-12 г, або ж 100 г на тиждень.

Іще один міф: сало важко перетравлюється. Нічого подібного, воно плавиться за температури людського тіла, тому корисні речовини з нього засвоюються у п’ять разів швидше, ніж з масла або олії. Сало покращує відтік жовчі, а тому внормовує обмін речовин та регулює вагу.

Дехто стверджує, що сало підвищує рівень холестерину. Так, сало містить холестерин, але хороший (ЛПВЩ), який потрібен нашим гормонам, особливо статевим. Він робить пружною шкіру, подовжує молодість. А жирні кислоти, що містяться в салі, навпаки, розчиняють поганий холестерин.

Сало не порушує гормональний фон, як дехто вважає. Навпаки, гормональні залози для своєї роботи потребують якісного, легкозасвоюваного жиру. Саме такий ми отримуємо з сала. Отже, споживаючи його, ми регулюємо вироблення гормонів.

Міфом є й те, що сало потрібно їсти тільки сирим. Так, коли воно нагрівається на пательні, то не створює канцерогенів. Отже, замість олії краще використовувати смалець. Хоча смажити продукти все ж таки не потрібно. Краще тушкувати їх.

У салі містяться вітаміни А, Е, D, F, мікроелементи. У ньому є найцінніша з кислот – арахідонова. Це поліненасичена жирна кислота, яка покращує роботу головного мозку, серцевого м’язу, впливає на роботу нирок і покращує склад крові, запобігає утворенню холестеринових бляшок.

Cало – це джерело інших цінних жирних кислот: пальмітинової, олеїнової, лінолевої, ліноленової і стеаринової. Висока концентрація компонентів посилює біологічну активність сала в п’ять разів порівняно з вершковим маслом.

Лецитин відновлює клітини печінки, головного мозку, позитивно впливає на стан судин і клітинних мембран, зміцнює їх і робить еластичними.

Як бачите, сало корисний та оздоровчий продукт. Отже, не з салом треба воювати, а з гіподинамією та надмірним споживанням будь-яких продуктів.

Джерело: Галина Похмурська