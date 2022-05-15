Сало – самый популярный украинский продукт. Вокруг него идут противоречивые дискуссии: полезно оно или вредно, нужно его употреблять или лучше отказаться.

Врач Галина Похмурская рассказала, чем полезно сало, а какие факты о нем являются мифами.

Говорят, что от сала толстеют. Нет, не от самого сала, а от чрезмерного его потребления. И это касается любых продуктов, даже диетических. Чтобы не поправиться, нужно есть сало меленькими порциями раз в день. Суточная норма сала для взрослого – 9-12 г, или же 100 г в неделю.

Еще один миф: сало тяжело переваривается. Ничего подобного, сало плавится при температуре человеческого тела, поэтому полезные вещества из него усваиваются в пять раз быстрее, чем из масла или растительного масла. Сало улучшает отток желчи, а значит, нормализует обмен веществ и регулирует вес.

Некоторые утверждают, что сало повышает уровень холестерина. Да, сало содержит холестерин, но хороший (ЛПВП), который нужен нашим гормонам, особенно половым. Он делает упругой кожу, продлевает молодость. А жирные кислоты, содержащиеся в сале, напротив, растворяют плохой холестерин.

Сало не нарушает гормональный фон, как некоторые считают. Напротив, гормональные железы для своей работы нуждаются в качественном, легкоусвояемом жире. Именно такой мы получаем из сала. Итак, потребляя его, мы регулируем выработку гормонов.

Мифом является и то, что сало нужно есть только сырым. Когда оно нагревается на сковороде, то не создает канцерогенов. Следовательно, вместо масла лучше использовать смалец. Хотя жарить продукты все же не нужно. Лучше тушить их.

В сале содержатся витамины А, Е, D, F, микроэлементы. В нем есть самая ценная из кислот – арахидоновая. Это полиненасыщенная жирная кислота, которая улучшает работу головного мозга, сердечной мышцы, влияет на работу почек и улучшает состав крови, предотвращает образование холестериновых бляшек.

Cало – это источник других ценных жирных кислот: пальмитиновой, олеиновой, линолевой, линоленовой и стеариновой. Высокая концентрация компонентов усиливает биологическую активность сала в пять раз по сравнению со сливочным маслом.

Лецитин восстанавливает клетки печени, головного мозга, оказывает положительное влияние на состояние сосудов и клеточных мембран, укрепляет их и делает эластичными.

Как видите, сало полезный и оздоровительный продукт. Следовательно, не с салом надо воевать, а с гиподинамией и чрезмерным потреблением любых продуктов.

Источник: Галина Похмурская