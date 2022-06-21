Під час війни багато пар роз’їхалися в різні міста або навіть у різні країни, і їхнє сексуальне життя пішло на другий план. Але перебуваючи на відстані, про інтим точно не можна забувати. Адже це один зі складників здорових стосунків.

Як же підтримувати сексуальне життя на відстані, розповіла психологиня та ведуча реаліті Екси Наталя Єжова у новому випуску digital-проекту Що робити, якщо…?

Спробуйте секстинг. Пишіть одне одному гарячі повідомлення, у яких розказуєте, що б ви хотіли зробити з вашим партнером. Детальний опис розігріє його чи її фантазію та налаштує на правильний настрій.

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Надсилайте одне одному фото та відео інтимного характеру. Дівчина може одягнути спокусливу білизну, яка подобається її коханому, та зробити кілька кадрів або красиво порухатися на камеру. Чоловік у свою чергу – показати підтягнутий силует, рельєфні м’язи або те, що попросить партнерка.

Займайтеся сексом онлайн у реальному часі, використовуючи відеозв’язок. Пам’ятайте, що зараз, у таких умовах, це абсолютно нормально, й нічого соромитися. Ми маємо відчувати гормони, емоції та зв’язок з партнером.

Ці прості пункти допоможуть вам протриматися та підтримати інтимне життя вашої пари на відстані. Більше порад про те, як зберегти стосунки на відстані – у новому випуску digital-проекту Нового каналу Що робити, якщо…? з Наталею Єжовою та Юлею Зорій.

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=ZpieiJdHoDY