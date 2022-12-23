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Їжа

Смачна та соковита: як приготувати шаурму вдома

23 Грудня 2022, 16:17
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Шурма
Джерело: Depositphotos

Шаурма – це ідеальне поєднання мʼяса, овочів та тонкого лаваша. Ця турецька страва користується великою популярністю в Україні, тому купити її можна на кожному кроці.

Втім, домашній варіант шаурми буде набагато кориснішим та смачнішим, адже ви можете додавати улюблені інгредієнти.

Як приготувати соковиту шаурму в домашніх умовах, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Рецепт домашньої шаурми

Інгредієнти: 

  • Вірменський лаваш – 1 шт.
  • Пекінська капуста – 100 г.
  • Куряче філе – 200 г.
  • Морква по-корейськи – 70 г.
  • Помідор – 2 шт.
  • Свіжий огірок – 2 шт.
  • Сир – 100 г.
  • Спеції за смаком.

Для соусу вам знадобиться:

  • Сметана – 3 ст.л.
  • Гірчиця – 2 ст.л.
  • Часник – 5 шт.
  • Спеції за смаком.
  • Зелень.

Приготування: 

  1. Спершу приготуйте курку: філе помийте та наріжте на невеликі шматочки. Обсмажте нарізане куряче філе до готовності та додайте сіль, перець.
  2. Паралельно можете нарізати помиті овочі: помідор та огірок наріжте кільцями, а капусту – на невеликі шматочки.
  3. Тепер натріть на великій тертці твердий сир.
  4. Коли всі інгредієнти будуть підготовлені, можна готувати соус: у невеликій посудині зʼєднайте сметану та гірчицю, додайте подріблений часник та зелень. Усе ретельно перемішайте та додайте спеції.

Розпочинаємо приготування шаурми:

  • Лист лаваша розкладіть на столі й, відступивши від краю 2 см, змастіть збоку соусом.
  • На соус покладіть капусту, потім м’ясо, ще раз змастіть соусом, зверху покладіть овочі й сир.
  • Зверху викладіть моркву по-корейськи.
  • Загніть лаваш зверху та знизу, щоб начинка не випадала, і скрутіть у трубочку.
  • Готову шаурму покладіть на гарячу суху сковорідку та смажте по 5 хв з обох боків. Ваше завдання – нагріти мʼясо та овочі й підсмажити лаваш до хрусткої скоринки.

От і все, смачна, соковита, а головне корисна шаурма готова! Смачного!

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