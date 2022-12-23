Шаурма – це ідеальне поєднання мʼяса, овочів та тонкого лаваша. Ця турецька страва користується великою популярністю в Україні, тому купити її можна на кожному кроці.
Втім, домашній варіант шаурми буде набагато кориснішим та смачнішим, адже ви можете додавати улюблені інгредієнти.
Як приготувати соковиту шаурму в домашніх умовах, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Зараз дивляться
Рецепт домашньої шаурми
Інгредієнти:
- Вірменський лаваш – 1 шт.
- Пекінська капуста – 100 г.
- Куряче філе – 200 г.
- Морква по-корейськи – 70 г.
- Помідор – 2 шт.
- Свіжий огірок – 2 шт.
- Сир – 100 г.
- Спеції за смаком.
Для соусу вам знадобиться:
- Сметана – 3 ст.л.
- Гірчиця – 2 ст.л.
- Часник – 5 шт.
- Спеції за смаком.
- Зелень.
Приготування:
- Спершу приготуйте курку: філе помийте та наріжте на невеликі шматочки. Обсмажте нарізане куряче філе до готовності та додайте сіль, перець.
- Паралельно можете нарізати помиті овочі: помідор та огірок наріжте кільцями, а капусту – на невеликі шматочки.
- Тепер натріть на великій тертці твердий сир.
- Коли всі інгредієнти будуть підготовлені, можна готувати соус: у невеликій посудині зʼєднайте сметану та гірчицю, додайте подріблений часник та зелень. Усе ретельно перемішайте та додайте спеції.
Розпочинаємо приготування шаурми:
- Лист лаваша розкладіть на столі й, відступивши від краю 2 см, змастіть збоку соусом.
- На соус покладіть капусту, потім м’ясо, ще раз змастіть соусом, зверху покладіть овочі й сир.
- Зверху викладіть моркву по-корейськи.
- Загніть лаваш зверху та знизу, щоб начинка не випадала, і скрутіть у трубочку.
- Готову шаурму покладіть на гарячу суху сковорідку та смажте по 5 хв з обох боків. Ваше завдання – нагріти мʼясо та овочі й підсмажити лаваш до хрусткої скоринки.
От і все, смачна, соковита, а головне корисна шаурма готова! Смачного!
Читайте також:Смачний символ Різдва: класичний рецепт імбирного печива