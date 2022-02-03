Вісцеральний жир – це шкідливий тип ліпідів. Він розміщується в середній частині тіла, де виділяє токсичні хімічні речовини в кров.

Він невидимий, оскільки чіпляється за внутрішні органи, які розташовані глибоко в черевній порожнині. Проте великий живіт і дуже широка талія свідчать про велику кількість такого жиру.

Цей стан пов’язаний із підвищеним ризиком резистентності до інсуліну та діабету, що впливає на ризик серцевих захворювань та деяких видів раку.

Фізичні вправи – найкращий шанс зменшити кількість жиру. Однак, за словами експертів зі здоров’я, є один гарячий напій, що може сприяти схудненню. Він вимиває токсини з організму і допомагає йому позбутися шкідливого жиру.

Чай з кульбаби

Чай із коренів кульбаби містить унікальні антиоксиданти, досліджені в різних сферах здоров’я, зокрема й схудненні. Було доведено, що корінь кульбаби покращує функції печінки та виводить зайву рідину.

– Споживання чаю з кульбаби дає багато переваг для здоров’я. Це природний сечогінний засіб, що очищує організм, вимиваючи відходи, – сказала оздоровчий психолог Іева Кубілюте. – Вважайте його одним з найшвидших засобів для детоксикації. Крім того, він зменшує здуття живота і кількість води в ньому.

Одне дослідження 2008 року, опубліковане в медичному журналі Nutrition Research and Practice, засвідчило, що кульбаба відіграє ключову роль у метаболізмі жиру та зменшує всмоктування ліпідів у шлунково-кишковому тракті.

Результати дослідження підтверджують лікарське використання квітки як природної альтернативи деяким препаратам для схуднення.

Такий ефект пояснюється поліфенолами, які блокують активність ферменту, необхідного для розщеплення під час травлення. Це може запобігти поглинанню до 25% спожитого жиру.

Ба більше, дані свідчать про те, що кульбаба та її складові мають антиоксидантні та протизапальні властивості.

Щоб отримати користь від чаю з коренів кульбаби під час схуднення, міс Кубілюте рекомендує регулярно вживати його.

– Забезпечте щоденне споживання трав’яного засобу: принаймні чашку щодня, – рекомендує експертка. – Ви також можете додати 20-30-хвилинні вправи та здорову дієту для отримання швидших результатів.

Справді, регулярне заняття вправами середньої інтенсивності, принаймні 30 хвилин п’ять разів на тиждень, може значно зменшити окружність талії.

Рецепт чаю

Фітотерапевт Євген Сонічев, рекомендує готувати чай з висушених і змелених у кавомолці або дрібно порізаних коренів кульбаби. Одну чайну ложку порошку залити чашкою окропу. Настоювати напій протягом 15-20 хвилин. Весь об’єм чаю пити впродовж дня, розділивши на чотири прийоми.

Щоб отримати від чаю ще й задоволення, до корінців кульбаби можна додавати лимон, м’яту, мелісу, ромашку.

Джерело: EXPRESS