Хочете відчути смак справжньої Грузії, але не маєте можливості вирушити до Тбілісі? Тоді запасіться аличею, бо у нас рецепт ткемалі з аличі на зиму від шефа Євгена Клопотенка.

Грузинська кухня відома своїми соусами, а ткемалі – це справжній її скарб. Ароматний, трохи гострий і водночас солодкий, цей соус ідеально доповнює м’ясні страви, птицю та рибу. А також може слугувати заправкою для салатів чи доповненням до пасти.

До речі, ткемалі з аличі рецепт на зиму найсмачніший та швидкий у приготуванні. Для приготування знадобиться не більше 1 години часу.

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Рецепт ткемалі з аличі на зиму

Для соусу найкраще підходить стигла алича. Вона додає йому особливого смаку та приємної кислинки.

Інгредієнти:

алича (червона чи жовта) – 1 кг

олія – 6 ст. л.

оцет винний чи звичайний – 1-3 ст. л.

вода – 50-100 мл

цукор – 2-3 ст. л.

сіль – 1 ст. л. (приблизно)

часник – 6 зубків

петрушка та кінза – по 1 пучку

перець чилі свіжий чи мелений – до смаку

хмелі-сунелі – 1 ч. л.

коріандр мелений – до смаку

Ткемалі: рецепт з аличі покроково

Ягоди миємо та викладаємо у каструлю. Вливаємо воду та доводимо до кипіння. Варимо близько 12 хвилин. Часник чистимо та пропускаємо через прес. Зелень нарізаємо. Якщо є тверді стебла – краще їх видалити. Свіжий чилі нарізаємо дуже дрібно. Пюре з аличі знімаємо з вогню та охолоджуємо. Коли це буде можливо, перетираємо її через сито чи будь-яким іншим зручним для вас способом, видаляючи кісточки. Каструлю з фруктовим пюре поміщаємо на вогонь і доводимо до кипіння. Варимо близько 15 хвилин. Але якщо алича гарно пустила сік, варимо близько 20-25 хвилин.

Додаємо до пюре усі спеції, цукор та олію. Перемішуємо. Готуємо 5-7 хвилин. Додаємо зелень, часник, чилі та варимо близько 5 хвилин. За 1-2 хвилини до закінчення варіння вливаємо оцет. Тепер соус можна закатувати в стерилізовані банки чи ще раз попередньо перебити блендером, а потім закатати.

Як бачимо, рецепт соусу ткемалі з аличі простий. Термін зберігання домашнього ткемалі – 12-14 місяців. Відкриту баночку з соусом можна тримати в холодильнику до 10 днів.

Рецепт соусу ткемалі з аличі: цікаві факти

Ткемалі – це не лише назва соусу, а й місцевий різновид аличі. Слива-ткемалі є одним з підвидів аличі та має особливий неповторний смак. Цей соус є незамінним доповненням до грузинських страв, додаючи їм пікантності та аромату.

Ткемалі багатий на вітаміни та антиоксиданти, що робить його не тільки смачним, а й корисним.

Кожен регіон Грузії має свій особливий рецепт ткемалі, що додає цьому соусу унікальності.

Джерело: Євген Клопотенко