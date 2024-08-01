Хочете відчути смак справжньої Грузії, але не маєте можливості вирушити до Тбілісі? Тоді запасіться аличею, бо у нас рецепт ткемалі з аличі на зиму від шефа Євгена Клопотенка.
Грузинська кухня відома своїми соусами, а ткемалі – це справжній її скарб. Ароматний, трохи гострий і водночас солодкий, цей соус ідеально доповнює м’ясні страви, птицю та рибу. А також може слугувати заправкою для салатів чи доповненням до пасти.
До речі, ткемалі з аличі рецепт на зиму найсмачніший та швидкий у приготуванні. Для приготування знадобиться не більше 1 години часу.
Рецепт ткемалі з аличі на зиму
Для соусу найкраще підходить стигла алича. Вона додає йому особливого смаку та приємної кислинки.
Інгредієнти:
- алича (червона чи жовта) – 1 кг
- олія – 6 ст. л.
- оцет винний чи звичайний – 1-3 ст. л.
- вода – 50-100 мл
- цукор – 2-3 ст. л.
- сіль – 1 ст. л. (приблизно)
- часник – 6 зубків
- петрушка та кінза – по 1 пучку
- перець чилі свіжий чи мелений – до смаку
- хмелі-сунелі – 1 ч. л.
- коріандр мелений – до смаку
Ткемалі: рецепт з аличі покроково
- Ягоди миємо та викладаємо у каструлю. Вливаємо воду та доводимо до кипіння. Варимо близько 12 хвилин.
- Часник чистимо та пропускаємо через прес. Зелень нарізаємо. Якщо є тверді стебла – краще їх видалити. Свіжий чилі нарізаємо дуже дрібно.
- Пюре з аличі знімаємо з вогню та охолоджуємо. Коли це буде можливо, перетираємо її через сито чи будь-яким іншим зручним для вас способом, видаляючи кісточки.
- Каструлю з фруктовим пюре поміщаємо на вогонь і доводимо до кипіння. Варимо близько 15 хвилин. Але якщо алича гарно пустила сік, варимо близько 20-25 хвилин.
Додаємо до пюре усі спеції, цукор та олію. Перемішуємо. Готуємо 5-7 хвилин.
- Додаємо зелень, часник, чилі та варимо близько 5 хвилин. За 1-2 хвилини до закінчення варіння вливаємо оцет.
- Тепер соус можна закатувати в стерилізовані банки чи ще раз попередньо перебити блендером, а потім закатати.
Як бачимо, рецепт соусу ткемалі з аличі простий. Термін зберігання домашнього ткемалі – 12-14 місяців. Відкриту баночку з соусом можна тримати в холодильнику до 10 днів.
Рецепт соусу ткемалі з аличі: цікаві факти
- Ткемалі – це не лише назва соусу, а й місцевий різновид аличі. Слива-ткемалі є одним з підвидів аличі та має особливий неповторний смак. Цей соус є незамінним доповненням до грузинських страв, додаючи їм пікантності та аромату.
- Ткемалі багатий на вітаміни та антиоксиданти, що робить його не тільки смачним, а й корисним.
- Кожен регіон Грузії має свій особливий рецепт ткемалі, що додає цьому соусу унікальності.
Джерело: Євген Клопотенко