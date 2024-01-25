Хачапурі – традиційна грузинська страва, яка завоювала популярність у багатьох країнах світу. Існує безліч різновидів хачапурі – чи не в кожному грузинському селі їх готують за своїм рецептом.
Найвідомішими хачапурі є: аджарське, імеретинське, мінгрельське, абхазьке та сванське.
У Вірменії також готують хачапурі, але, за традицією, його випікають у формі конвертиків з листкового тіста.
Як приготувати хачапурі – рецепт в духовці
Сьогодні ділимося рецептом хачапурі з сиром. Готувати будемо у духовці, бо це дуже швидко, просто та смачно.
Інгредієнти:
Для тіста:
- молоко – 340 мл
- цукор – 1,5 ч. л.
- сіль – 1 ч. л.
- олія – 50 мл
- дріжджі сухі – 1 ч. л. або живі дріжджі – 20 г
- борошно пшеничне – 500 г
Для начинки:
- сулугуні – 500 г
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
Для змащення виробів:
- яйця – 2 шт.
Приготування:
- Спочатку замісимо тісто. Для цього в тепло молоко додаємо цукор, сіль, олію, сухі або живі розкришені дріжджі, перемішуємо. Поступово вводимо борошно і замішуємо тісто. Тісто повинно буде липке, “забивати” його борошном не треба, бо хачапурі не вийдуть пухкими.
- Накриваємо тісто рушником і ставимо у тепле місце на 1 годину, щоб підійшло.
- Для начинки сулугуні натираємо на грубій тертці, додаємо трішки солі та перцю, перемішуємо. Трішки сиру залишаємо для посипки виробів.
- Після того, як тісто підійшло, обминаємо його. Потім ділимо на шматочки (приблизно по 180 г) і формуємо кульки.
- Кожну кульку розкачуємо в коло. Викладаємо начинку і збираємо тісто навколо начинки.
- Тепер розкачуємо корж із начинкою.
- Вироби викладаємо на деко застелене пергаментним папером.
- Зверху хачапурі змащуємо збитими яйцями і посипаємо тертим сиром.
- Випікаємо у духовці за 180 °С близько 10-15 хвилин.
Готові хачапурі з сиром можна змастити вершковим маслом та посипати нарізаною зеленню. Смачного!
Чим замінити сулугуні? Замість сулугуні можна взяти бринзу, моцарелу, осетинський або імеретинські сири. Другий варіант – можна взяти сир Чечил (не копчений). Перед приготування його потрібно вимочити в молоці та нарізати.
Ця смачна та ситна закуска продовжує завойовувати серця любителів грузинської кухні по всьому світу. Його рецепти можуть варіюватися в залежності від місцевих смаків. Варто приготувати!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.