Хачапурі – традиційна грузинська страва, яка завоювала популярність у багатьох країнах світу. Існує безліч різновидів хачапурі – чи не в кожному грузинському селі їх готують за своїм рецептом.

Найвідомішими хачапурі є: аджарське, імеретинське, мінгрельське, абхазьке та сванське.

У Вірменії також готують хачапурі, але, за традицією, його випікають у формі конвертиків з листкового тіста.

Зараз дивляться

Як приготувати хачапурі – рецепт в духовці

Сьогодні ділимося рецептом хачапурі з сиром. Готувати будемо у духовці, бо це дуже швидко, просто та смачно.

Інгредієнти:

Для тіста:

молоко – 340 мл

цукор – 1,5 ч. л.

сіль – 1 ч. л.

олія – 50 мл

дріжджі сухі – 1 ч. л. або живі дріжджі – 20 г

борошно пшеничне – 500 г

Для начинки:

сулугуні – 500 г

сіль, мелений чорний перець – до смаку

Для змащення виробів:

яйця – 2 шт.

Приготування:

Спочатку замісимо тісто. Для цього в тепло молоко додаємо цукор, сіль, олію, сухі або живі розкришені дріжджі, перемішуємо. Поступово вводимо борошно і замішуємо тісто. Тісто повинно буде липке, “забивати” його борошном не треба, бо хачапурі не вийдуть пухкими. Накриваємо тісто рушником і ставимо у тепле місце на 1 годину, щоб підійшло. Для начинки сулугуні натираємо на грубій тертці, додаємо трішки солі та перцю, перемішуємо. Трішки сиру залишаємо для посипки виробів. Після того, як тісто підійшло, обминаємо його. Потім ділимо на шматочки (приблизно по 180 г) і формуємо кульки. Кожну кульку розкачуємо в коло. Викладаємо начинку і збираємо тісто навколо начинки. Тепер розкачуємо корж із начинкою. Вироби викладаємо на деко застелене пергаментним папером. Зверху хачапурі змащуємо збитими яйцями і посипаємо тертим сиром. Випікаємо у духовці за 180 °С близько 10-15 хвилин.

Готові хачапурі з сиром можна змастити вершковим маслом та посипати нарізаною зеленню. Смачного!

Чим замінити сулугуні? Замість сулугуні можна взяти бринзу, моцарелу, осетинський або імеретинські сири. Другий варіант – можна взяти сир Чечил (не копчений). Перед приготування його потрібно вимочити в молоці та нарізати.

Ця смачна та ситна закуска продовжує завойовувати серця любителів грузинської кухні по всьому світу. Його рецепти можуть варіюватися в залежності від місцевих смаків. Варто приготувати!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.