Багато людей не готують хінкалі самостійно, вважаючи, що це доволі складна страва. Однак якщо заздалегідь підготувати якісні продукти та зрозуміти тонкощі приготування, ця страва не відбере у вас багато часу та сил. Як приготувати хінкалі в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Хінкалі: особливості приготування та основні секрети
Перед тим, як братися за ліплення легенди грузинської кухні, варто розуміти безліч факторів, на які потрібно зважати під час приготування. Наприклад:
- Для того, щоб хінкалі вийшли справді смачними, беріть крижану воду.
- Борошно потрібно брати хороше, вищого ґатунку.
- Використовуйте у рецепті саме винний оцет. Таким чином тісто вийде ще еластичнішим.
- М’ясо рубають дрібно. Якщо ви не можете виділити на цей етап більше часу – пропустіть його через м’ясорубку.
- Щоб хінкалі не розірвалися, кидайте їх в каструлю хвостиками вниз.
Хінкалі: рецепт приготування покроково
Інгредієнти:
- 1 кг борошна;
- 600 мл води;
- 2 ст. л. винного оцту;
- 700 г яловичини;
- 300 г свинини;
- 3 цибулі;
- 5 зубчиків часнику;
- 40 г кінзи та петрушки;
- 1/2 ч. л. червоного меленого перцю;
- по 1 ч. л. солодкої меленої паприки, кмину;
- сіль та перець.
Спосіб приготування:
- Борошно посоліть, у воду додайте оцет.
- Вимішуйте тісто приблизно 15-20 хв.
- Приберіть його в холодильник на кілька годин.
- М’ясо та цибулю пропустіть через велику решітку м’ясорубки, зелень наріжте дрібно.
- Поєднайте всі інгредієнти для начинки, перемішайте.
- Додайте частинами крижану воду, щоб начинка була рідкою. Далі тісто розділіть на частини.
- Розкачайте тонке коло діаметром 10-12 см. Викладіть начинку, сформуйте хінкалі, закручуючи тісто гармошкою по колу.
- Верхівку тіста зріжте. Опустіть у киплячу воду хвостиками донизу, варіть 7-10 хв, помішуючи.
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