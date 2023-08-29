Багато людей не готують хінкалі самостійно, вважаючи, що це доволі складна страва. Однак якщо заздалегідь підготувати якісні продукти та зрозуміти тонкощі приготування, ця страва не відбере у вас багато часу та сил. Як приготувати хінкалі в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Хінкалі: особливості приготування та основні секрети

Перед тим, як братися за ліплення легенди грузинської кухні, варто розуміти безліч факторів, на які потрібно зважати під час приготування. Наприклад:

Для того, щоб хінкалі вийшли справді смачними, беріть крижану воду. Борошно потрібно брати хороше, вищого ґатунку. Використовуйте у рецепті саме винний оцет. Таким чином тісто вийде ще еластичнішим. М’ясо рубають дрібно. Якщо ви не можете виділити на цей етап більше часу – пропустіть його через м’ясорубку. Щоб хінкалі не розірвалися, кидайте їх в каструлю хвостиками вниз.

Хінкалі: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

1 кг борошна;

600 мл води;

2 ст. л. винного оцту;

700 г яловичини;

300 г свинини;

3 цибулі;

5 зубчиків часнику;

40 г кінзи та петрушки;

1/2 ч. л. червоного меленого перцю;

по 1 ч. л. солодкої меленої паприки, кмину;

сіль та перець.

Спосіб приготування:

Борошно посоліть, у воду додайте оцет. Вимішуйте тісто приблизно 15-20 хв. Приберіть його в холодильник на кілька годин. М’ясо та цибулю пропустіть через велику решітку м’ясорубки, зелень наріжте дрібно. Поєднайте всі інгредієнти для начинки, перемішайте. Додайте частинами крижану воду, щоб начинка була рідкою. Далі тісто розділіть на частини. Розкачайте тонке коло діаметром 10-12 см. Викладіть начинку, сформуйте хінкалі, закручуючи тісто гармошкою по колу. Верхівку тіста зріжте. Опустіть у киплячу воду хвостиками донизу, варіть 7-10 хв, помішуючи.